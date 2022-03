En quiebra, Aerolíneas Argentinas relanza pasajes en cuotas

El entonces jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en junio de 2020, ante el Senado reconoció que la compañía aérea tenía una deuda de "US$ 300 millones, una caja de apenas US$ 9 millones y un déficit operativo de US$ 680 millones". El elevado nivel de subsidios que recibe Aerolíneas, se dio a conocer después de la publicación del decreto presidencial 879, que restableció la aplicación de tarifas mínimas para los vuelos de cabotaje.