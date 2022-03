Estos son los 7 superalimentos infaltables para adelgazar

Las nueces son conocidas por aportar ácidos grasos omega-3, pero también son ricas en vitamina E, fibra, ácido fólico y cobre.

A pesar de su aporte relativamente alto en calorías, estudio tras estudio han mostrado que el cuerpo no las absorbe todas. Una investigación publicada en The Journal of Nutrition detalla que se obtiene un 21% menos de la energía indicada en su valor nutricional.

Finalmente, el fruto seco proporciona saciedad que perdura en el tiempo, una característica útil si se busca adelgazar.

Kimchi y chucrut

Si se habla de alimentos de moda, el kimchi y el chucrut han ganado pantalla. Pero su popularidad no es en vano.

El kimchi es un ingrediente común en la cocina coreana que consiste en vegetales fermentados y salados, como el repollo y el rábano. Por su parte, el chucrut es una versión más europea de este plato, que también se suele preparar con repollo.

Debido a que son fermentados, son excelentes fuentes de probióticos. Estos alimentos aportan bacterias beneficiosas al intestino para colaborar en diversas funciones vitales.

image.png

Kale

Esta verdura de hoja verde no se consigue siempre en los mercados, pero vale la pena buscarla. Además de ser una gran fuente de antioxidantes, aporta manganeso y vitaminas C y K.

También es llamada col rizada o berza. Lo importante es que tiene muy pocas calorías y mucha fibra, combinación clave para adelgazar. Además, es uno de los superalimentos caracterizados por transitar lentamente por el tracto digestivo y ayudar a mantener la saciedad por más tiempo.

Espinacas

Otra de las verduras de hoja verde, versátil y fácil de conseguir en esta temporada, es la espinada. Es baja en calorías, alta en fibra, vitaminas C y A, y hierro. También contiene tilacoides, que son un tipo de compuesto vegetal que puede retrasar la digestión de las grasas y reducir el hambre y los antojos.

image.png

Frutos rojos

Los frutos rojos, frutos del bosque o bayas (frutillas, arándanos y moras) además de sabrosas, son muy nutritivas y aliadas para adelgazar.

Los arándanos, por ejemplo, son ricos en fibra y vitaminas C y K, pueden ayudar a calmar la ansiedad por comer algo dulce y proporciona pocas calorías.

Manzana

No solo es una de las frutas más populares, sino también una de las más nutritivas. Están repletas de antioxidantes y micronutrientes esenciales como vitamina C y potasio.

Esta fruta también contiene un tipo específico de fibra soluble llamada pectina, que ayuda a reducir la ingesta de alimentos y favorecer la pérdida de peso, como constata un estudio disponible en PLOS ONE.

Té verde

La infusión es una potente fuente de polifenoles y antioxidantes, como la quercetina, el ácido clorogénico y la teogalina. También tiene un alto contenido de galato de epigalocatequina (EGCG), un antioxidante que puede ayudar a aumentar la pérdida de peso, estimular el metabolismo y reducir la grasa abdominal.

image.png

*Fuente: El Confidencial