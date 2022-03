El día más difícil para Sergio Massa

Massa intentó exponer a la sociedad una situación verificable: la Grieta era tan grande que ocultaba el Sol. No se podía vivir en semejante oscuridad. A Massa le fue bien con 'la 3ra. vía' en 2013 pero luego fue bloqueado cuando Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri creyeron que no sólo obtenían beneficios en la Grieta sino que su propia supervivencia dependía de ella. En el fondo, Ernesto Laclau y Jaime Durán Barba siempre fueron 2 caras de la misma moneda, y Massa no pudo impedir la presión, reforzada desde los medios de comunicación, que permitió el triunfo de Ernesto Sanz en la Convención Nacional de la UCR en Gualeguaychú, en 2015. Su suerte quedó echada.