La CSJN no cree ni en Gustavo Belocopitt ni Pablo Herman

¿Qué significa ese texto? Aquí la historia.

El escándalo

El 29/10/2009 el juez de instrucción Fernando Caunedo amplió los procesamientos en su investigación de las maniobras vinculadas al gerenciamiento del fútbol y demás actividades sociales y deportivas del club Ferro Carril Oeste y de un emprendimiento comercial de origen espurio en tierras del club, que fuera documentado mediante el procedimiento de cámara oculta (y difundido por Telenoche en 2004) y en la que ya se encontraban procesados el ex juez Rodolfo Herrera, un ex socio de la institución, los ex integrantes del Órgano Fiduciario designado por ese juez y los empresarios Gustavo y Emilio Mascardi en orden a los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y tentativa de cohecho agravado.

El pronunciamiento de Caunedo alcanzó a Jorge Gallelli (integrante del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino y representante de los intereses de Mascardi), Claudio Belocopitt, Pablo Herman, Daniel Ghirimoldi, Enrique Vetere y se amplió respecto del empresario inmobiliario Aleardo Etcheverri, a quienes el magistrado les reprochó haber prestado a Herrera una colaboración indispensable para la negociación incompatible que culminó con la adjudicación del fútbol de Ferro a la firma Gerenciar S.A. y del resto de las actividades a Swiss Medical Sport S.A..

El magistrado dispuso trabarles embargos y dictar el sobreseimiento de Jorge Ángel Oliva y Osvaldo Mario Valera: sus renuncias en el club resultaron inequívocas acerca de que no estaban dispuestos a participar en las maniobras imputadas.

El 28/04/2010 la Sala V de la Cámara del Crimen integrada por los Dres. Mirta López González, María Laura Garrigós de Rébori y Rodolfo Pociello Argerich confirmó los procesamientos de Claudio Fernando Belocopitt, Pablo Ariel Herman, Daniel Eduardo Ghirimoldi, Enrique Martorell y Jorge Atilio Galelli, a quienes les atribuyó el rol de partícipes del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública atribuido al ex juez Rodolfo Herrera.

En esa causa ya se encontraban procesados Herrera, los ex integrantes del Órgano Fiduciario designados por él, los empresarios Mascardi y el ex socio del club, Aleardo Echeverri, a quien se le confirmó la ampliación del procesamiento por el mismo delito atribuido a sus consortes. En la resolución se desvinculó a Enrique Horacio Vetere.

Belocopitt y Herman pusieron sus maquinarias judiciales a trabajar. No podía ser que ellos, especializados en defensa contra denuncias de mala praxis y en sortear obstáculos tales como Panama Papers, no pudieran zafar del incordio.

De lo contrario, ¿Para qué sirve la inversión en el multimedios América TV si no mueven el amperímetro en los tribunales? O ¿para qué tanto esfuerzo en el relacionamiento público? ¿Y los abogados onerosos? ¿Y la cuenta bancaria?

pablo herman.jpg Pocas fotos de Pablo Herman, siempre a la sombra de Belocopitt aunque su mano derecha. En la imagen es el 2do. desde la izq.

El origen

Pero hay una pregunta más interesante: ¿Por qué un simpatizante de Estudiantes de La Plata y otro de Boca Juniors pretendían involucrarse en FerroCarril Oeste?

Todos en el club dicen: "Por un negocio".

Según Belocopitt su arribo al deporte fue idea de Marcelo Tinelli, a quien llamó "mi amigo personal" (¿seguirá diciéndolo con Tinelli en el descenso de la montaña?).

En concreto, por decisión de Rodolfo Herrera y el Órgano Fiduciario de un club en graves problemas económico-financieros con impacto institucional, el equipo profesional de fútbol quedó a cargo de Gerenciar S.A., de Gustavo Mascardi (en el pasado un nombre poderoso, hoy un Don Nadie al lado de Christian Bragarnik), y las otras actividades para Swiss Medical Sports (el pincharrata Belocopitt y el bostero Herman, tan cercano a Mauricio Macri y Daniel Angelici que participó de sus gestiones al frente de la azul y oro).

Obvio que para Belocopitt y Herman es una injusticia todo lo que se relacione con ellos en la causa. ¿Qué iban a decir?

Pero no pudieron evitar que el fiscal de instrucción Marcelo Munilla Lacasa pidiera la elevación a juicio oral de una docena de imputados por irregularidades en el proceso de quiebra del club Ferro Carril Oeste.

El fiscal acusó a los imputados por los delitos de "cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta":

el ex juez Herrera,

Mascardi,

su padre Emilio,

el agente inmobiliario Etcheverri,

los ex integrantes del órgano fiduciario Eduardo Angel Andrada, Francisco Tosi, Jorge Oliva y Héctor Fridman,

el abogado Enrique Martorell,

Jorge Atilio Gallelli,

Claudio Belocopitt,

Pablo Herman, y

Daniel Ghirimoldi.

ferrocarril oeste.jpg Tradicional y pintoresco estadio de FerroCarril Oeste. A Belocopitt y Herman se les atribuyó también el intento de quedarse con el Luna Park, pero el papa Francisco bloqueó la oferta al Episcopado, propietario del predio.

La CSJN

Hubo mil apelaciones que llegaron a la CSJN, que agotó las etapas de modo tal que Caunedo quedó en condiciones de elevar la causa a juicio oral.

El fallo de la CSJN, para comprender la cantidad de años que lleva el tema, fue firmado por los jueces Santiago Petracchi, Elena Highton de Nolasco, Raúl Zaffaroni y Carlos Maqueda.

Todavía quedaba picando la declaración, bajo juramento, del abogado y ex vocal de Ferro, Eduardo Gabriel Sreider:

Swiss Medical Sports quería despedir a todos los empleados del club, que sus indemnizaciones fueran pagadas por Ferro y durante 4 años no abonar canon, condiciones fijadas bajo la tutela del doctor Herrera. El gancho que seguramente llevaba a Swiss Medical Sports a hacer el negocio era facultar a sus asociados a utilizar las instalaciones del club y asociarlos. Swiss Medical Sports quería despedir a todos los empleados del club, que sus indemnizaciones fueran pagadas por Ferro y durante 4 años no abonar canon, condiciones fijadas bajo la tutela del doctor Herrera. El gancho que seguramente llevaba a Swiss Medical Sports a hacer el negocio era facultar a sus asociados a utilizar las instalaciones del club y asociarlos.

En 2015 la CSJN reconoció a un grupo de socios y miembros del 'órgano fiduciario' del Club Ferro Carril Oeste, como querellantes en el juicio oral y público por cohecho y enriquecimiento ilícito: firma de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda, posibilitando la reanudación del trámite ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°15.

Y en 2022 la CSJN tuvo que volver a fallar en el tema, tal como ocurrió al comenzar el año judicial 2022. Muchos palos en la rueda arroja Swiss Medical. Pero es bueno el mensaje a la sociedad de parte de la CSJN: Belocopitt y Herman no tienen 'coronita'.

----------

