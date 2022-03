Juan Schiaretti, la figura PJ que muchos quieren en JxC

De hecho, esa lista podría ir expandiéndose próximamente, con nombres como el de Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes. Y a nivel local, también hay quienes ven con buenos ojos la continuidad del oficialismo y su sumatoria a Juntos por el Cambio.

Manes Schiaretti.jpg Juan Schiaretti es buscado por algunos en Juntos por el Cambio.

Uno de ellos es Orlando Arduh, el legislador de Córdoba que fue “separado” (no de hecho) del rebaño radical local por haber sido funcional a una necesaria ley de juego online para el gobierno de Juan Schiaretti. Por otro lado, desde el PRO local tampoco ven con malos ojos a Juan Schiaretti.

“Veo Schiaretti en Juntos por el Cambio. Sí. Es un dirigente que ha demostrado, no solo él, que es un opositor acérrimo opositor al Gobierno nacional. No tiene otra posibilidad política... Hay que ver las estrategias. Pero la estrategia va a ser estar en Juntos por el Cambio”, destacó Arduh a Canal C. “Esta apertura favorece a todos, incluido Llaryora. Al que no lo favorece es a Juez, je”, dijo al respecto de con quien sostiene un duro enfrentamiento.

Aunque no todos comulgan con la propuesta. La principal resistencia interna a esta idea en Juntos por el Cambio está en la “mayoría” (volumen) de los locales, especialmente en el radicalismo, los coalicionistas de Elisa Carrió y los frentistas de Luis Juez en Córdoba.

En este último caso, el rechazo se da porque, en caso de que Juan Schiaretti se sume a Juntos por el Cambio, las posibilidades de alcanzar la gobernación de Córdoba por parte del senador quedarían casi fuera de discusión. En el resto de las opiniones contrarias hay un planteo en común, que es la necesidad de un recambio político tras 20 años de gestión.

Así, una eventual sumatoria forzada por los dirigentes nacionales podría llevar a la coalición a una tensión de quiebre a nivel interno, algo que costaría muy caro de cara a 2023. Dentro de los “rechazantes” hay quienes aseguran que son capaces de dejar la coalición en caso de que no se respeten sus voluntades.

De cualquier modo, quien decida sumarse a Juntos por el Cambio sería el propio Juan Schiaretti, quien se sabe con las mejores cartas para ir construyendo una base que lo lance a nivel nacional sin descuidar a Córdoba. Al estar adelantado en el orden respecto a sus competidores, y conocer el interés de uno de ellos por sumarlo, el ‘Gringo’ tiene el poder de negociar y estirar las conversaciones a su favor.

Por el momento, el camino elegido es concentrarse en la gestión como modo de hacer campaña. Bien sabido es por el estadista cordobés que, enfocarse en alianzas a falta de tanto, podría licuar sus posibilidades de llegar a un poder concreto.

Otras notas en Urgente24:

Contra la inflación, proponen comerse a los ciervos

Los 5 peores errores que cometes al cocinar huevo

¿Qué sabe Luis Bruschtein acerca de Javier Milei?

Explotó el escándalo por Hunter Biden y piden sacar el Pulitzer al NYTimes

¿Cuánto sabes de este alimento para bajar azúcar en sangre?