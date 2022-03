Juan Schiaretti define: PASO, retiro o ¿intendencia?

Quienes lo conocen saben que la intención de Juan Schiaretti es la de cerrar el ciclo que su compañero, José Manuel de la Sota no pudo lograr: llevar a Hacemos por Córdoba a la Casa Rosada. Pero como ya se sabe, no sería nada fácil hacer triunfar una propuesta del peronismo del “centro”, al menos no sin antes enfrentar al kirchnerismo y sus variantes.