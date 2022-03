Facundo Manes se mostró con un gobernador peronista

“El amarillo. El expresidente Macri dijo: “Es una coalición electoral y legislativa, pero no de gobierno”. Y nos fue mal. La gente no votó nuevamente a Cambiemos. También ha fracasado el Frente de Todos. Me parece que el radicalismo tiene una oportunidad de convocar a una nueva mayoría porque no ha gobernado, y tiene la posibilidad de generar menos rechazo de los extremos”, apuntó en la entrevista. Y así, se alineó directamente con Gerardo Morales, quien ofreció a Schiaretti una integración a Juntos por el Cambio de manera informal.