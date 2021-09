“El proyecto Dar el Paso no es personalista, sino que aspira a un espacio que, a partir de valores compartidos, incorpore nuevas estrategias para enfrentar problemas urgentes y estructurales”, sostuvieron.

“Es momento de comprometernos y expresarnos en las urnas, la manera que nos brinda la democracia para definir qué modelo de país queremos: el espacio que lidera Facundo Manes propone un modelo basado en la educación, el desarrollo personal y colectivo, la producción, la ciencia y la tecnología como motores del futuro, y por eso cuenta con nuestro apoyo”, concluyeron

El texto lleva la firma de los intendentes de Ayacucho, Emilio Cordonnier, de Balcarce, Esteban Reino, Gral. Belgrano, Osvaldo Dinapoli, General Lavalle, José Rodríguez Ponte, General Madariaga, Esteban Santoro, Lezama, Arnaldo "Lalo" Harispe, Lobería, Juan José Fioramonti, Maipú, Matías Rapallini, Rauch, Maximiliano Suescun, San Cayetano, Miguel Gargaglione, San Miguel del Monte, José Castro y Tandil, Miguel Lunghi.

"No puede encabezar"

Y si bien Manes es el candidato de la UCR institucional, no todos los radicales se plegaron a su postulación. Un caso emblemático es el de Gustavo Posse, intendente de San Isidro y figura más que relevante del partido boina blanca en la provincia, quien abiertamente juega con Santilli.

Posse afirmó que Manes no reúne las condiciones para encabezar la boleta de Juntos, aunque destacó su aporte. “Todo ayuda. Si Facundo no era un político antes, ahora ya lo es y va a ir haciendo sus primeras experiencias, sin dudas será un aporte. Pero no creo que se pueda de buenas a primeras encabezar y con eso dirigir el país. Sí hay que permitir hacer el esfuerzo, ver bien que alguien venga y lo intente", dijo en declaraciones a FM La Brújula, de Bahía Blanca, distrito que visitaba este lunes.

Para el intendente de San Isidro, Santilli "está en condiciones" para ganar la elección general de noviembre. "Es una elección muy fría, en un clima pesado, con dificultad de acceso al trabajo, la inseguridad. Por eso mi decisión desde el principio fue ir con Diego Santilli, más allá de que tuve entrevistas siempre con mucho respeto buscando una alternativa, pero siempre mirando a la sociedad", dijo.

Posse y Santilli se mostraron juntos durante el fin de semana durante una recorrida en el partido de Olavarría.