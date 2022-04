Inflación: El piso de 6% pone presión a Precios Cuidados

Mayo traerá aumentos en precios cuidados y del gas residencial Una consultora afirma que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo se ubicó por encima del 6,3%.

Este 7 de abril vence la última prórroga del programa 'Precios Cuidados' por lo que el Gobierno nacional se anticipará a la publicación del informe del INdEC y lo renovará esta semana, con la misma oferta de marcas, productos y variedades.

Luego de las negociaciones entre Comercio Interior y empresarios las subas mensuales serán de 3% en promedio en el segundo trimestre

Al programa que tiene como objetivo ser un precio de referencia en las góndolas de los comercios y, a la vez, controlar el aumento de los alimentos, se le suma una canasta de proximidad de 60 productos que estará en todo el país en los comercios de barrio, aunque con valores más elevados que Precios Cuidados.

Este lunes habrá reunión con almacenes y supermercados chinos para cerrar el listado de precios al que le van a comprar a los mayoristas y luego vender al público. "Tuve contactos directos con el Presidente, Alberto Fernández está muy interesado en que esto se ponga en funcionamiento este programa, pide información y también resultados. También le plantee el tema de las retenciones", contó Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior.

El secretario de Comercio Interior está convencido de que la única manera de evitar el traslado a precios internos de la inédita suba en los commodities es vía un aumento en las retenciones de trigo, maíz y girasol, que tuvieron fuertes subas por ser Ucrania uno de los principales proveedores de estos alimentos. "Kulfas respaldó mi propuesta de retenciones", contó Feletti. De todos modos, dentro del equipo económico no avanzarán por no poder pasar el proyecto por el Congreso.

También se renueva la canasta de cortes de carne a precios populares que se consiguen de lunes a viernes en supermercados y tendrán un aumento en promedio del 3%.

Habría además, una canasta de 4 verduras y 1 fruta a precios regulados en supermercados.

La verdura, por ahora accesible al bolsillo. Incorporarán una fruta y 4 verduras al programa 'Precios Cuidados'.

Finalmente los precios de 580 productos -que registraron incrementos excesivos a mediados de marzo cuando el presidente Alberto Fernández le declaró "la guerra" a la inflación- no se retrotraerán.

Esta medida la había anunciado Roberto Feletti, quien explicó el domingo en declaraciones radiales que de 1700 productos que habían tenido subas excesivas pudieron dialogar con empresas para que baje el precio de 1100 y por el resto mantienen reuniones.

"A mediados de marzo de golpe hubo subas en promedio de 14,5% en 1700 productos. Ya se retrotrajeron 1100 precios", confirmó Feletti en declaraciones a 'Futurock'. Y explicó:

"No hubo escalada cambiaria y se acababa de firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿Cuál era la razón de ese aumento? nadie sabe. Yo lo defino como un ataque especulativo porque no hubo razones macro para esos aumentos"

Sobre los 600 precios restantes aclaró "pedimos costos y estamos discutiendo. Es un día a día permanente de tensión".

No descartan multas

Además, no descartan multar alimenticias y supermercados por no retrotraer el precio de 600 productos, que tuvieron aumentos de 14% en 3 días.

No descartan multar alimenticias y supermercados por no retrotraer el precio de 600 productos, que tuvieron aumentos de 14% en 3 días.

Ante la consulta de si podría haber sanciones, tales como multas o imputaciones, Feletti contestó: "Yo no anticipo medidas, las tomo, pero si, puede haberlas. Estamos en un día a día permanente de tensión".

Para esta negociación puntual de precios, Feletti afirmó que las herramientas con las que cuenta el Estado "sirven", tales como la ley de abastecimiento o defensa de la competencia. "Si me preguntás si presentaría un proyecto de ley antimonopólico te diría que probablemente habría que discutirlo. Pero hoy las leyes que tenemos para este tipo de problemas son suficientes", agregó.

