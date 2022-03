Chau asado... y yerba mate: ¿Cambio de hábitos o inflación?

yerba mate2.jpg El año pasado, la yerba mate alcanzó un récord histórico de producción y consumo interno, donde retrocedió 2,6% en el primer bimestre de 2022, con respecto a igual período de 2021, según el criticado 'Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM)'.

El año pasado, la yerba mate alcanzó un récord histórico de producción y consumo interno con el ingreso de más de 880 millones de kilogramos de hojas a secaderos, mientras que en el mercado interno se movieron más de 280 millones de kilos.

Reclamo de productores al INYM por la fijación del costo

El Instituto Nacional de la Yerba Mate es criticado por los productores yerbateros que afirman que "no sirve para fijar un costo", tampoco para pelear y plantear el tema ante el Poder Ejecutivo.

Y cuestionan la "avanzada" del gobierno nacional y el INYM (Instituto Nacional de la Yerba Mate) hacia el sector.

En ese contexto, desde el sitio 'Misiones Cuatro' dialogaron con Daniel Caruza, quien posee yerbales en la localidad de San José y al respecto declaró: "como pequeño productor tuve mi secadero de yerba, conozco todo el mecanismo y lo que tiene que pasar el industrial con todos los problemas que hay. Es fácil decir 'le pagan al productor tantos pesos y en góndola está tanto', pero hay cosas que están de por medio", manifestó Caruza.

Asimismo, cuestionó el accionar el Instituto Nacional de la Yerba Mate y el Ejecutivo. "Creo que el INYM no sabe cuánto rinde de yerba verde a yerba seca, la yerba seca hay que esperar un año".

"El gobierno está cambiando las reglas del juego, aumenta los precios de los combustibles, de la luz, de los insumos. Nos aumentaron el precio de todo y no quieren que aumente el producto final", expresó.

" ¿Cómo puede ser? ¿Quién absorbe el costo que tengo de combustible para ir al yerbal y mantenerlo limpio? Y encima no se consigue combustible", cuestionó el trabajador.

Además, señaló que el organismo no sirve para fijar el precio de la yerba mate: " para mí el INYM debería desaparecer, si no sirve ni para fijar un costo, pelear y plantearse ante la nación. No puede ser que tengamos un instituto que no sabemos qué presupuesto tiene, cuantos funcionarios y vehículos mueve. No tenemos ni idea lo que están recaudando y que hacen con la plata de cada paquete de yerba y estampillado", manifestó Caruza.

inym.jpg "El INYM debería desaparecer, si no sirve ni para fijar un costo, pelear y plantearse ante la nación. No puede ser que tengamos un instituto que no sabemos qué presupuesto tiene, cuantos funcionarios y vehículos mueve. No tenemos ni idea lo que están recaudando y que hacen con la plata de cada paquete de yerba y estampillado", se quejó un productor.

Asimismo, dijo que en febrero se incendió su yerbal y que no recibió asistencia. Contó que la respuesta del Instituto fue: " usted entregó más de 60 mil kilos el año pasado, el que entrega más de 60 mil no tiene derecho a pedir ayuda del INYM".

"Los únicos que fueron solidarios conmigo fueron las empresas yerbateras que se pusieron a disposición. No soy un gran productor y con 60 mil kilos no se subsiste", comentó.

También dijo que las peleas con las empresas yerbateras no llevan a ningún lado. "Ponerse a pelear con las empresas yerbateras ya lo vivimos, son las que mejor están pagando, hay que averiguar. Tiene que existir el industrial yerbatero, el tarefero, todos tienen que vivir dignamente", precisó Caruza.

Y agregó: "pretenden que venda más barato cuando los insumos se fueron todos por las nubes ¿Quién absorbe los costos?, cuando sube el combustible incide en todo".

"Que hagan algo para que no suba el combustible y que los municipios no suban sus impuestos, que la provincia mantenga sus impuestos y entonces vamos a estar todos tranquilos. Pasa que ellos quieren aumentar, pero no quiere que nosotros aumentemos", señaló el productor.

¿Insuficiente? El INYM se la jugó con el "etiquetado frontal"

Por otro lado, el Gobierno nacional publicó el 23 de marzo en el 'Boletín Oficial' la Reglamentación de la Ley 27.642 de "Promoción de la Alimentación Saludable" que había sido sancionada por la Cámara de Diputados en octubre del año pasado y se confirmó la exclusión de la yerba mate.

La norma exige que todos los productos envasados lleven un esquema de etiquetado mediante un rombo negro que dé cuenta de la composición de los alimentos en caso que no sean saludables.

etiquetado frontal.jpg La yerba mate quedó excluida de la reglamentación de ley de "Etiquetado Frontal" por ser un alimento sano y natural, explicaron desde el INYM.

El presidente y vicepresidente del INYM, Juan José Szychowski y Ricardo Maciel, al recibir una copia de los anexos que conforman la mencionada reglamentación de manos del secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Gustavo Contigiani y del director de Agregado de Valor y Gestión de Calidad, Pablo Morón, en Buenos Aires, en la sede de la cartera agraria nacional, destacaron que "esto lleva tranquilidad a todo el sector yerbatero, ya que la yerba mate quedó excluida porque se trata de un alimento sano y natural".

Cabe recordar que el tratamiento y posterior sanción de esta ley de rotulado había generado inquietud en la actividad yerbatera. El INYM reaccionó enviando una nota al titular del MAGyP destacando las características saludables del alimento yerba mate; en una acción que fue acompañada por el Gobierno de Misiones, logrando el compromiso de la exclusión al momento de la redacción del Decreto Reglamentario y sus anexos, como finalmente ocurrió.

