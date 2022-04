Disney complicado en Florida: Gobernador y medio atacan

Cambio en Toy Story

Cuenta Variety que una de las declaraciones más escandalosas que hicieron los empleados de Pixar, perteneciente a Disney, es que la empresa "censura cualquier escena que muestre afecto entre dos personajes del mismo género".

Sin embargo, hasta el momento no se habían dado detalles sobre las películas que habrían sufrido estos recortes. Aunque eso cambió luego de conocerse que una de ellas fue 'Lightyear', el film del personaje Buzz Lightyear de la saga Toy Story.

Según informó el medio Variety, la película tiene una protagonista femenina llamada Hawthorne que está en una relación con otra mujer. Desde Disney no cuestionaron eso pero sí eliminaron un beso que aparecía entre los personajes del film. "Luego de todo lo que ocurrió durante los últimos días, ese beso se restableció", aseguró uno de los productores a ese medio.

image.png Polémica por un beso que Disney Pixar quiso evitar.

Los empleados de la empresa dejaron ver que el comunicado no es suficiente y que continuarán con las medidas hasta que Disney acepte todas sus demandas. Entre ellas se encuentran: dejar las contribuciones a políticos que defienden la iniciativa “No digan gay”, hacerse responsables por su inacción y comprometerse a sostener su accionar a lo largo del tiempo.

Pero el gobernador de Florida contraatacó a Disney

El medio local Orlando Sentinel informó que el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, expresó para poner fin a los “privilegios especiales” de Disney en Florida y dijo que la influencia política del gigante del entretenimiento está disminuyendo.

“Como cuestión de principio, no apoyo los privilegios especiales en la ley, solo porque una empresa es poderosa y ha podido ejercer mucho poder”, dijo en un evento en West Palm Beach.

Sus comentarios se produjeron después de que el representante estatal Spencer Roach, republicano por North Fort Myers, tuiteara que los legisladores se han reunido dos veces para discutir la derogación de una ley estatal de 1967 que permitió a Walt Disney World establecer su propio gobierno independiente a través del Reedy Creek Improvement District.

DeSantis no enumeró propuestas de políticas específicas, pero mencionó una exención de último minuto que la compañía obtuvo en la legislación el año pasado como un ejemplo de tratamiento especial. Los legisladores excluyeron a las empresas que operan parques temáticos de un proyecto de ley que buscaba evitar que los medios sociales eliminaran a los candidatos políticos.

El representante estatal Blaise Ingoglia, republicano de Spring Hill, dijo en ese momento que la exención tenía como objetivo asegurarse de que el servicio de transmisión de Disney Plus “no se vea atrapado en esto”.

DeSantis dijo el jueves que la exclusión de Disney era “ridícula” y “vergonzosa”, pero los registros públicos mostraron que su director de asuntos legislativos sirvió como enlace entre Disney y los legisladores para elaborar su lenguaje. Esos registros fueron revelados en un informe en el boletín Seeking Rents.

El funcionario dijo: "Cuando tienes empresas que han hecho una fortuna siendo amigable con la familia y atendiendo a familias y niños pequeños, deberían entender que los padres de niños pequeños no quieren que esto se inyecte en el aula de jardín de infantes de sus hijos. No quieren que sus alumnos de primer grado vayan y les digan que pueden elegir un sexo opuesto. Eso no es apropiado para esos niños".

image.png La grieta en Estados Unidos se profundiza por las elecciones a senadores. El expresidente Donald Trump (republicano, conservadores) opera detrás contra los demócratas (progresistas) para intentar volver.

Recordemos que el llamado Reedy Creek Improvement District (RCID) otorgó a Disney privilegios fiscales y de otro tipo y le permitió “actuar con la misma autoridad y responsabilidad que un gobierno del condado”, un favor que tenía sentido para los políticos en ese momento, ya que Disney prometía convertir 65.000 metros cuadrados de “pastos y pastos en gran parte deshabitados, ciénagas en un destino global”, según el sitio web del RCID.

El legislador trumpista, Anthony Sabatini, dijo que la ley podría significar la pérdida de beneficios gubernamentales que conducirán a “un infierno viviente” para el mayor empleador del Estado.

Qué pidieron los empleados de Disney

Según Forbes a partir de información de la empresa,Disney emplea a 190 mil personas de las cuales 77 mil son de Florida. Los parques de diversiones en ese Estado reciben más de 20 millones de visitantes al año y son una de las principales fuentes de ingreso de la empresa. Eso lleva a los directivos de ese sector a intentar solucionar la interna con los empleados lo antes posible por temor a que tomen acciones dentro de las instalaciones.

Una empresa de medios conservadora le declara la guerra a Disney

NBC confirmó que la organización de medios conservadora The Daily Wire anunció planes para invertir US$100 millones para crear programación para niños para contrarrestar las "empresas de medios despiertos".

El Daily Wire dijo que planea lanzar entretenimiento infantil animado y de acción en vivo. También gastará otros 100 millones de dólares en contenido similar para adultos. La programación está programada para lanzarse en el servicio de transmisión por suscripción de The Daily Wire en la primavera de 2023.

“Los estadounidenses están cansados de dar su dinero a las compañías de medios que los odian”, dijo el director ejecutivo de Daily Wire, Jeremy Boreing, en un comunicado. "Están cansados de dar su dinero a compañías de medios que quieren adoctrinar a sus hijos con teorías radicales de raza y género. Quieren hacer más que simplemente cancelarlas. Quieren alternativas".

The Daily Wire dijo que originalmente planeaba hacer el anuncio en noviembre. La compañía lo adelantó después de que un informe revelara que los empleados de Disney hablaron sobre el aumento de la "queeridad" en el contenido venidero y el uso de un lenguaje neutral en cuanto al género en sus parques temáticos.

Disney, de problema en problema: Otra vez, tráfico de personas, corrupción de menores y pedofilia

No es la primera vez que sus empleados quedan envueltos en cuestiones judiciales muy delicadas.

El medio británico The Independent confirmó que tres empleados de Disney World se encuentran entre las 108 personas detenidas por la policía como parte de una operación contra los traficantes de personas.

El miércoles 23 de marzo, la policía del Condado de Polk declaró que 108 personas fueron arrestadas como resultado de la “Operación Locura 2”, con la colaboración de cinco agencias policiales, así como el Departamento de Niños y Familias de Florida.

image.png Escándalo por una red de trata, donde 4 empleados son empleados de Disney.

Walt Disney World confirmó a The Independent que tres empleados de Disney se encontraban entre los detenidos, entre ellos Xavier Jackson, de 27 años, que ha sido acusado de contactar con un niño de forma inapropiada.

Jackson, de Kissimmee, fue acusado de tres cargos de transmisión de material perjudicial a un menor y de un cargo de comunicación ilegal tras enviar mensajes a la policía, que se hizo pasar por una niña de 14 años. También envió “imágenes sexuales y descripciones gráficas de lo que quería hacer”, según la Oficina del Sheriff del Condado de Polk. Otros dos empleados de Disney detenidos en la operación fueron Wilkason Fidele, de 24 años, y Ralph Leese, de 45, que fueron acusados de intentar solicitar una prostituta, informó CBS News.

Walt Disney World afirmó que los tres hombres fueron suspendidos.

Mientras que Leese trabajaba en informática y software, según el reporte de CBS, Fidele estaba empleado en el restaurante Cosmic en el Tomorrowland de Walt Disney World, y Johnson como salvavidas en el Polynesian Resort.

