Roman Abramovich, nadie creía que él era tan influyente

Los oligarcas rusos en Londres resultan una afrenta al orgullo británico: los confrontan con su decadencia, la devaluación progresiva de la isla -obligada al rol de escudero de USA- y la agresión cultural que resultan esos 'grasas' millonarios. Sin embargo, en el caso de Roman Abramovich, se convirtió en el ídolo de los simpatizantes del club londinense Chelsea FC, que jamás en la historia vivió días tan gloriosos. Los periodistas ingleses pudieron a Abramovich en su mira. Financial Times es expresión del rencor contra Rusia en general, y Abramovich en particular. FT nunca quiso enterarse del pasaporte israelí de Abramovich. Mucho menos de su rol cerca de Vladímir Putin, que se remonta a cuando le aconsejó a Boris Yeltsin que eligiera como sucesor al espía nacido en San Petersburgo. ¿Nunca se enteró de eso el FT? ¡Vamos! Que el personaje que veían en el Chelsea ahora sea esencial en las negociaciones entre Rusia y Ucrania es 'too much' para muchos periodistas ingleses que nunca entendieron el vínculo entre Abramovich y Putin. Pero ya lo había advertido The Wall Street Journal cuando informó que Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, le había solicitado a su colega estadounidense, Joe Biden, que no sancionara a Abramovich. La negación y la aproximación a Abramovich aparece en este texto de Financial Times.