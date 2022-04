A TV Pública le sobran dólares y envía a 53 personas a Qatar

image.png "Es un gasto enorme. ¿Para eso sí hay dólares?", se preguntó Eduardo Feinmann.

En promedio, los colaboradores de TV Pública permanecerán en Qatar por aproximadamente cuarenta días, es decir, la cantidad de tiempo en la que transcurrirá la competencia.

Y tal como marcó Feinmann, el resultado que obtenga el Seleccionado Nacional no es determinante: aunque el equipo dirigido por Lionel Scaloni no alcance las instancias finales, los trabajadores de prensa se quedarán hasta que el final. Por supuesto, con sus 83 dólares diarios a disposición.

image.png Miembros de la delegación de TV Pública en Rusia.

"Hay empresas que quieren importar, porque si no se paran las empresas. No hay dólares para importar productos. Ahora, ¿hay dólares para mandar 53 personas al Mundial?", enfatizó el periodista de La Nación+. Y razón no le falta.

La presencia de la TV Pública en el Mundial es esperable y, desde luego, no se cuestiona. Sin embargo, en un momento tan difícil para el país y en la que no parece que hayan mejorías en el corto plazo, cabe preguntarse si es prioritario enviar a 53 colaboradores a Qatar, teniendo en cuenta que menos de la mitad hizo lo propio cuatro años atrás.

