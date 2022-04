USA y la OTAN potencian la desdolarización global (¿...?)

La moneda común europea es la principal alternativa al dólar, pero también ha habido un cambio marcado hacia monedas más pequeñas como el dólar australiano, el won coreano y el renminbi chino, según Barry Eichengreen, profesor de Economía de Berkeley.

Enfurece a Occidente (en especial a Joe Biden, Boris Johnson y Ursula von der Leyden) descubrir que las sanciones a Rusia se encuentran limitadas a la OTAN y que hay un interés por la desdolarización.

Los Brics ayudaron mucho al mundo desarrollado durante la crisis 2008-2010. Pero para continuar en el candelero hay que innovar y reinventarse. BRICS ha surgido como un bloque que no controla USA ni la OTAN.

El BRICS no traicionó a Rusia

El tema fue abordado en Financial Times por Robin Wigglesworth, Polina Ivanova y Colby Smith, en una serie de notas sobre la militarización de las finanzas:

"Dos semanas después de que los tanques rusos entraran en Ucrania, el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, mantuvo una llamada telefónica con el ruso Vladimir Putin. El mismo día, los líderes europeos reunidos en Versalles advirtieron que la democracia misma estaba en juego. Sin embargo, Ramaphosa adoptó un tono muy diferente.

“Agradeciendo a Su Excelencia el presidente Vladimir Putin por atender mi llamada hoy, para poder comprender la situación que se estaba desarrollando entre Rusia y Ucrania” , escribió en Twitter. Ramaphosa, quien culpó a la expansión de la OTAN por la guerra, dijo que Putin “apreciaba nuestro enfoque equilibrado”.

El Presidente sudafricano no está solo en la búsqueda de una posición “equilibrada” en la guerra.

“No tomaremos partido. Seguiremos siendo neutrales y ayudaremos en lo que sea posible”, dijo Jair Bolsonaro de Brasil después de que Rusia invadiera Ucrania.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, también se negó a sumarse a las sanciones que se imponen a Rusia. “No vamos a tomar ningún tipo de represalia económica porque queremos tener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo”, dijo.

Y, luego, está China: un aliado cada vez más cercano de Rusia. La segunda economía más grande del mundo se ha negado escrupulosamente a criticar la invasión de Ucrania."

Puede parecer que la mayor parte del mundo está unido en la condena de la guerra en Ucrania, pero si bien existe una coalición liderada por Occidente contra Rusia, no existe una coalición global. Esto podría tener implicaciones importantes para el futuro de las finanzas internacionales a medida que los países de todo el mundo respondan a la dramática decisión de EE. UU. y sus aliados de congelar las reservas de divisas de Rusia. Puede parecer que la mayor parte del mundo está unido en la condena de la guerra en Ucrania, pero si bien existe una coalición liderada por Occidente contra Rusia, no existe una coalición global. Esto podría tener implicaciones importantes para el futuro de las finanzas internacionales a medida que los países de todo el mundo respondan a la dramática decisión de EE. UU. y sus aliados de congelar las reservas de divisas de Rusia.

El dominio

El poder de las sanciones a Rusia se basa en el dominio del dólar estadounidense, que es la moneda más utilizada en el comercio, las transacciones financieras y las reservas del banco central.

Sin embargo, al convertir explícitamente al dólar en un arma de esta manera, EE. UU. y sus aliados corren el riesgo de provocar una reacción violenta que podría socavar la moneda estadounidense y dividir el sistema financiero mundial en bloques rivales que podrían dejar a todos en una situación peor.

De todos modos, insisten varios, no hay que exagerar: la sentencia de muerte del dólar estadounidense se escucha desde 2008, cuando Washington impidió que Irán usara el dólar estadounidense para sus transacciones internacionales de energía. Y nunca ocurrió aún.

El dólar estadounidense se ha mantenido como pilar de estabilidad en las transacciones financieras internacionales.

El reverso de la moneda: apuntar a un país del tamaño y poder de Rusia no tiene precedentes y, para bien o para mal, podría convertirse en un modelo para el futuro, argumenta Mitu Gulati, profesor de derecho financiero en la Universidad de Virginia:

“Si cambias las reglas para Rusia, estás cambiando las reglas para todo el mundo”.

“Una vez que estas reglas cambian, cambian las finanzas internacionales para siempre”.

Zoltan Pozsar, analista de Credit Suisse: “Las guerras también alteran el dominio de las monedas y sirven como estímulo para el nacimiento de nuevos sistemas monetarios”.

China, en particular, tiene planes a largo plazo para que su moneda desempeñe un papel mucho más importante en el sistema financiero internacional. Beijing ve la posición dominante del dólar como uno de los baluartes del poder estadounidense que quiere socavar, la otra cara del control de los océanos por parte de la Armada estadounidense. El conflicto ucraniano consolidará este punto de vista, según ya confirmó Zhang Yanling, exvicepresidente ejecutivo del Banco de China.

2 conceptos a tener en cuenta:

"La muerte del dólar ha sido pronosticada en innumerables ocasiones antes, solo para que la moneda estadounidense mantenga su posición. La inercia es una fuerza poderosa en las finanzas transfronterizas: una vez que una moneda se usa ampliamente, se convierte en una posición que se perpetúa a sí misma."

"Pero si hay un alejamiento constante del dólar en los próximos años, las sanciones contra el Banco Central de Rusia podrían llegar a verse no como una nueva y audaz forma de ejercer presión sobre un oponente, sino como el momento en que el dominio del dólar comenzó a declinar."

El banco central ruso está agotando todos sus recursos. La histórica subida de los tipos de interés, desde el 10,5% hasta el 17%, no pudo evitar ayer (martes 16/12) un desplome del rublo que llegó a rozar el 25%. Y en lo que va de año ha destinado más de Rublos, en su hora más difícil. Sobrevivió a la disolución de la URSS pero ahora intentan golpearlo a largo plazo.

Rusia

Mientras Rusia aceleraba su acumulación de fuerzas en la frontera de Ucrania a principios de este año y la amenaza de guerra flotaba en el aire, los principales funcionarios financieros del Kremlin realizaron una prueba de estrés del impacto de las posibles sanciones.

Pero cuando un banquero ruso de alto rango sugirió modelar lo que sucedería si el rublo superara la marca simbólica de 100 por dólar, un gran salto en ese momento, la sugerencia fue descartada como poco realista.

Con las sanciones, el rublo cayó a 135 frente al dólar, una depreciación del 50% desde el comienzo del año. Pánico en Moscú.

Pero 5 semanas después de la guerra, la situación se ve diferente, al menos en la superficie. El rublo ha recuperado la mayor parte de lo que perdió en los días posteriores al anuncio de las sanciones.

Los analistas dicen que el repunte refleja los controles de capital draconianos y los aumentos de las tasas de interés, y que el impacto económico será severo.

En Moscú hablan del acierto de obligar a pagar en rublos las compras de países 'no amigables'.

Sin embargo, Carmen Reinhart, economista jefe del Banco Mundial, dice que Rusia puede caer hasta 2 dígitos en la actividad económica"y una inflación vertiginosa”.

Reinhart parece tener una visión excesivamente Occidental. Rusia apuesta a mantener sus negocios con Oriente y el 3er. Mundo, y China quiere sustituir a Occidente en la economía rusa.

Algo más de Reinhart: ella no contempla que Rusia podría encontrar formas de eludir las sanciones de Occidente, que se basan en el control del área dólar.

Por ejemplo, India, un país ansioso por mantener la independencia de su política exterior.

Los funcionarios indios dicen que el gobierno y el banco central han analizado la viabilidad de un acuerdo de rupia-rublo, un mecanismo que los dos países utilizaron durante la era de la Unión Soviética, que también involucraba intercambios de petróleo y otros bienes. Los funcionarios indios dicen que el gobierno y el banco central han analizado la viabilidad de un acuerdo de rupia-rublo, un mecanismo que los dos países utilizaron durante la era de la Unión Soviética, que también involucraba intercambios de petróleo y otros bienes.

Swift

Larry Fink, director ejecutivo de BlackRock, el mayor grupo de inversión del mundo con US$ 10 billones en activos bajo gestión, argumentó en su carta anual a los accionistas que “la invasión rusa de Ucrania ha puesto fin a la globalización que hemos experimentado en las últimas 3 décadas”.

En Occidente eso es inadmisible. Hay un Sistema construído en base a lo que hay, y cambiar siempre es conflictivo, traumático, incierto.

Fink dijo que podría ocurrir un mayor uso de las monedas digitales, un área en la que las autoridades chinas han realizado importantes preparativos.

Incluso el FMI cree que el dominio del dólar podría diluirse debido a la "fragmentación" del sistema, aunque probablemente seguirá siendo la principal moneda mundial.

“Ya estamos viendo eso con algunos países renegociando la moneda en la que se les paga por el comercio”, dice Gita Gopinath, subdirectora gerente del FMI, tal como ya lo difundió Urgente24.

Como parte de su impulso para reducir la dependencia de EE. UU., que tiene como eje el Swift, China ha pasado años desarrollando su propio sistema de pagos interbancarios transfronterizos (Cips) denominado en renminbis, que ahora cuenta con 1.200 instituciones miembros en 100 países.

Cips aún es pequeño en comparación con Swift, el sistema de pagos basado en Europa, que es una parte importante del régimen de sanciones contra Rusia. Pero la expulsión de los bancos rusos más grandes de Swift, ofrece una oportunidad de crecimiento potencial del Cips.

Financial Times:

Cips tiene el potencial de cambiar las reglas del juego”, dice Eswar Prasad, ex alto funcionario del FMI hoy en Brookins Institute. “China está configurando una infraestructura para pagos y mensajes de pago que algún día podría proporcionar una alternativa al sistema financiero internacional dominado por Occidente y, en particular, a Swift. Cips tiene el potencial de cambiar las reglas del juego”, dice Eswar Prasad, ex alto funcionario del FMI hoy en Brookins Institute. “China está configurando una infraestructura para pagos y mensajes de pago que algún día podría proporcionar una alternativa al sistema financiero internacional dominado por Occidente y, en particular, a Swift.

reserva-federal-fed.jpg Reserva Federal, el pilar del dólar estadounidense. La inflación en año electoral es una amenaza, más allá de Rusia y China.

Decisivo

La deuda del gobierno de EE. UU. (los bonos del Tesoro) ha sido durante gran parte del siglo 20 el valor preferido de los bancos centrales para guardar el dinero de los días difíciles: podía dudarse del Sol pero no de EE. UU.

Una desdolarización atenta, entonces, contra la capacidad de EE. UU. de financiar su gasto público: tema central para la Seguridad Nacional.

Ya se habla de “la erosión sigilosa del dominio del dólar”. El uso de sanciones a otros bancos centrales (por ejemplo, el de Rusia) probablemente aceleraría el proceso, dijo Eswar Prasad al Financial Times.

Yu Yongding, economista de la Academia China de Ciencias Sociales, dijo que las sanciones habían "socavado fundamentalmente la credibilidad nacional en el sistema monetario internacional. ¿Qué contratos y acuerdos no se pueden deshonrar en las actividades financieras internacionales si se pueden congelar los activos de los bancos centrales extranjeros".

Calma, calma

Pero FT cree que es difícil que suceda la desdolarización. Cree que el terror de lo que pueda sucederle a Rusia servirá para convencer a muchos países para mantenerse en el área dólar. Esto llevaría a una grave situación planetaria que FT no contempla en su análisis.

A pesar del reciente repunte del rublo, no hay manera fácil de que Rusia escape del impacto de las sanciones. Natalya Zubarevich, directora del programa regional del Instituto Independiente de Política Social: “Las sanciones no funcionan rápidamente. Las otras sanciones tendrán un efecto de meses, no de días”.

Ese dilema es particularmente agudo para China. Con reservas de divisas extranjeras de $ 3,2 billones que deben invertirse, no tiene más remedio que tener amplias tenencias de dólares. Fuera de Europa y potencialmente de Japón, que han estado hombro con hombro con Estados Unidos en este caso, simplemente no hay suficientes activos financieros líquidos en otras monedas para satisfacer esa demanda.

“Tenemos una política monetaria muy sencilla, nuestros productos son fácilmente convertibles y estamos seguros como economía. Hasta que esas cosas cambien, el resto no cambiará”, dice Brian O'Toole, experto en sanciones del Atlantic Council y ex alto funcionario del Tesoro de EE. UU. “Si actuamos con todos nuestros socios y aliados en conjunto, ¿a dónde más vas a ir? No hay otro lugar que tenga algo que se acerque al nivel de liquidez y acceso que tiene el mercado estadounidense. No existe en ninguna parte ”.

Prasad: "La dura realidad es que el renminbi en esta etapa no es un jugador lo suficientemente importante en las finanzas internacionales como para ser una alternativa viable al dólar”.

FT:

Dados los profundos cambios que han tenido lugar en la economía global durante las últimas cuatro décadas, podría parecer un anacronismo que los tradicionales aliados occidentales aún dominen el mundo financiero. Pero por el momento, hay pocas posibilidades de escapar del control que disfrutan sus monedas. Dados los profundos cambios que han tenido lugar en la economía global durante las últimas cuatro décadas, podría parecer un anacronismo que los tradicionales aliados occidentales aún dominen el mundo financiero. Pero por el momento, hay pocas posibilidades de escapar del control que disfrutan sus monedas.

---------------------

Más información en Urgente24

Roberto Baradel, en pie de guerra por 1 hora más de trabajo

Inflación y guerra propia: ¿Por qué no explota la Argentina?

Pensando la revisión FMI: "Lo fiscal va a estar muy difícil"

Javier Milei aterroriza a TV Pública, Télam y Radio Nacional

6 maneras comprobadas de mejorar tu memoria y cerebro