Se filtraron audios que comprometen a Sebastián Villa

Dice la denunciante sobre el momento del supuesto ataque: "Llegadas las 22 horas aproximadamente Sebastián había injerido una gran cantidad de alcohol y si bien estaba acostumbrada a verlo en ese estado, empezó a hacerme una escena de celos porque yo habría tenido – según el denunciado - un encuentro con un compañero de la plantilla. En el transcurso de esta escena, comenzó a elevarme el tono de su voz y en consecuencia a ponerse más violento de lo habitual, razón por la cual, dicha circunstancia hizo que nos retiráramos de la casa/quinta en donde se realizó el asado, ello poco después de las 22 horas aproximadamente".

Desde allí, según precisó, fueron a la casa de Villa, donde había más gente que había sido invitada por una persona cercana al delantero. Poco después solo quedaron ellos con el seguridad del futbolista, apodado "Vikingo". En ese momento, relató, comenzó "la peor situación" de su vida.

"Estábamos acostados porque nos íbamos a dormir como una noche habitual, Sebastián había tomado más de 1 Botella de Whisky. Él me estaba acariciando en la cara, cuando de repente se pone violento, me aprieta con fuerza la mandíbula y la nuca, me pega una cachetada y me dice '¿te gustaron mis compañeros?'", indicó la denunciante.

También aseguró que en ese momento la golpeó una vez más y le impidió irse, cerrando la puerta.

Al relatar la violenta situación, la mujer detalló con crudeza: "Él parecía estar disfrutando la situación, jugaba con la intensidad de su fuerza, mientras me decía que deje la bobada y que no me vaya, aplicando mayor intensidad al agarrón de la pierna y bajándola para intentar convencerme, dicha situación se convierte en un agarrón a la altura de mi cadera con el cual me tiró a la cama".

"Comenzó a abusarme, propinándome algunos golpes y tapándome la boca son su mano, momento en el cual yo le realicé algunos rasguños producto de querer salir de esa situación", siguió su relato la mujer, según consta en la denuncia.

"Me abusó, en principio de frente (estando boca arriba) y terminó poniéndome boca abajo, casi sin dejarme respirar, dado que entre gritos y llantos me fui quedando sin aire, a esto se le sumó su cuerpo arriba mío y su mano en la boca, lo cual se agravó cuando me dio vuelta y me apretaba la cabeza contra la cama. Es importante señalar que me fui quedando sin aire y sin fuerza a lo largo del abuso", aseguró.

Ese momento que pareció eterno cesó cuando el señor Villa eyaculó dentro mío y una vez finalizado el sometimiento sexual me largué a llorar de manera descontrolada y le suplicaba que me dejara irme, a lo que me manifestaba que no me podía retirar hasta tanto no me calme Ese momento que pareció eterno cesó cuando el señor Villa eyaculó dentro mío y una vez finalizado el sometimiento sexual me largué a llorar de manera descontrolada y le suplicaba que me dejara irme, a lo que me manifestaba que no me podía retirar hasta tanto no me calme

En declaraciones más recientes, Tamara Doldán -denunciante de Sebastián Villa-, afirmó que el futbolista le ofreció us$ 5 millones por su silencio.

image.png Tamara Doldán.

Los audios

En las últimas horas, salieron a la luz nuevas pruebas que enredan al colmbiano Sebastián Villa. En este caso, unos audios de Félix Benítez -amigo del delantero de Boca- en los que presiona a Margarita, una amiga cercana a la presunta víctima.

La conversación se habría producido en julio de 2021, un año antes de que Tamara Doldán haga la denuncia, y en el mismo tiempo cronológico en el que ocurrieron los supuestos hechos. En esta serie de escuchas, Benítez presionó al entorno de Doldán para que no se avanzara con la denuncia a Villa.

"Ella me dijo que le dio una cachetada Sebastián", dice Margarita. A lo que la mano derecha del acusado responde: "Eso ya no lo sé porque yo no estuve, eso no lo sé porque yo me fui. Ahora el punto de esto es que se trató de buscar una solución, pero ella no quiso. Está enojada, se la entiende".

Luego, Félix Benítez salta con una polémica frase: "No te podés poner de culo hoy en día con una mujer, porque tenés todo para perder, así que la llamé para arreglar y no se pudo".

image.png Félix Benítez -en la foto haciéndole 'caballito' a Ssebastián Villa- presionó a Tamara Doldán y a su entorno para que no avanzaran en la denuncia contra el delantero.

Luego, en una parte de los audios que difundió Infobae, se escucha por parte del colega de Villa:"Yo le dije a ella (por Tamara) ¿vos querés llegar a algo? Sebastián está buscando una solución. Si ella quiere que se le borren milagrosamente los moretones en tres días, vamos al mejor dermatólogo, que le pongan la mejor crema y le pido disculpas. Pero la mina no entiende nada de eso. Entonces le dije: '¿querés irte por el otro camino que es poner denuncia?’. Bueno. Necesito que me diga si la va a poner, porque si va a poner denuncia tu sabes que… el negro está en pretemporada y sabes que si pones denuncia lo van a sacar en la prensa, le va a salir el otro caso…".

"El otro caso", como dice Benítez, hace referencia a la causa abierta por violencia de género que tiene Sebastián Villa con su expareja, Daniela Cortés.

Finalmente, el amigo de Villa expresa: "Mientras yo estuve en la casa, y también estuviste tú (hablandole a Margarita, íntima amiga de Tamara Doldán), ella se fue a la habitación bajo su responsabilidad. Lo que hayan hecho allí adentro, es cosa de ellos dos. No de las redes sociales, no es mío, no es de Magui, no es de (Carlos) Zambrano, no es de nadie"

Toda esta documentación ya ha sido incorporada por Roberto Castillo -abogado de la presunta víctima- en la causa por abuso sexual con acceso carnal y tentativa de homicidio.

