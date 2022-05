Sebastián Villa, otra vez denunciado: "Hay pruebas sobradas"

El abogado además dio detalles acerca de cuáles son los pasos a seguir en la causa. "Después tendrá que evaluar la fiscalía especializada si considera que el relato de ella cuadraría en una tentativa de homicidio o lo descarta. Pero nosotros proponemos cuáles son los hechos y ellos después determinan la conducta para el imputado".

"Principalmente -dijo Castillo- lo que hicimos fue poner a resguardo toda la prueba y cuando podamos presentarla en sede judicial, ustedes (por los periodistas) van a poder tener acceso, porque es una causa con un impacto público terrible y la realidad es que es eso mismo lo que a ella la llevó a no realizar la acción, porque tiene muchísimo material. Lo primero que tenemos que hacer es constituirnos como particular damnificado y aportar las pruebas para que cuanto antes la tenga la fiscalía especializada".

Luego, en charla con Deportivo Radio Provincia, Castillo fue consultado acerca la posibilidad de que Villa no juegue este sábado frente a Racing, a lo que respondió : "No puedo asegurar si Villa juega o no mañana. Lo que puedo decir es que hicimos la denuncia realmente cuando pudimos, nos costó mucho convencer a la víctima".

La denuncia contra Sebastián Villa

La mujer que realizó la acusación, que estaría manteniendo una relación sentimental con el jugador desde hace dos años, detalló que el hecho ocurrió el 26 de junio de 2021 en una casa ubicada en un barrio privado de la localidad de Ezeiza.

En el relato de la acusación realizada por la mujer (iniciales R. D.) se advierte que Villa habría abusado de ella después de haber asistido a un asado con un grupo de jugadores de Boca Juniors.

El vínculo con el deportista se había iniciado a comienzos del 2020, aunque la relación “tuvo idas y vueltas” ,según consta en la presentación ante la Justicia. Hasta el momento del hecho denunciado, no se habían registrado acontecimientos de violencia física pero sí agresiones “verbales” con “palabras descalificantes”.

sebastian-villa.jpg

Dice la denuncia sobre el momento del supuesto ataque: "Llegadas las 22 horas aproximadamente Sebastián había injerido una gran cantidad de alcohol y si bien estaba acostumbrada a verlo en ese estado, empezó a hacerme una escena de celos porque yo habría tenido – según el denunciado - un encuentro con un compañero de la plantilla. En el transcurso de esta escena, comenzó a elevarme el tono de su voz y en consecuencia a ponerse más violento de lo habitual, razón por la cual, dicha circunstancia hizo que nos retiráramos de la casa/quinta en donde se realizó el asado, ello poco después de las 22 horas aproximadamente".

Desde allí, según precisó, fueron a la casa de Villa, donde había más gente que había sido invitada por una persona cercana al delantero. Poco después solo quedaron ellos con el seguridad del futbolista, apodado "Vikingo". En ese momento, relató, comenzó "la peor situación" de su vida.

"Estábamos acostados porque nos íbamos a dormir como una noche habitual, Sebastián había tomado más de 1 Botella de Whisky. Él me estaba acariciando en la cara, cuando de repente se pone violento, me aprieta con fuerza la mandíbula y la nuca, me pega una cachetada y me dice '¿te gustaron mis compañeros?'", indicó la denunciante.

También aseguró que en ese momento la golpeó una vez más y le impidió irse, cerrando la puerta.

Al relatar la violenta situación, la mujer detalló con crudeza: "Él parecía estar disfrutando la situación, jugaba con la intensidad de su fuerza, mientras me decía que deje la bobada y que no me vaya, aplicando mayor intensidad al agarrón de la pierna y bajándola para intentar convencerme, dicha situación se convierte en un agarrón a la altura de mi cadera con el cual me tiró a la cama".

"Comenzó a abusarme, propinándome algunos golpes y tapándome la boca son su mano, momento en el cual yo le realicé algunos rasguños producto de querer salir de esa situación", siguió su relato la mujer, según consta en la denuncia.

"Me abusó, en principio de frente (estando boca arriba) y terminó poniéndome boca abajo, casi sin dejarme respirar, dado que entre gritos y llantos me fui quedando sin aire, a esto se le sumó su cuerpo arriba mío y su mano en la boca, lo cual se agravó cuando me dio vuelta y me apretaba la cabeza contra la cama. Es importante señalar que me fui quedando sin aire y sin fuerza a lo largo del abuso", aseguró.

"Ese momento que pareció eterno cesó cuando el señor Villa eyaculó dentro mío y una vez finalizado el sometimiento sexual me largué a llorar de manera descontrolada y le suplicaba que me dejara irme, a lo que me manifestaba que no me podía retirar hasta tanto no me calme".

En la denuncia la mujer no solamente menciona a Sebastián Villa por su violación y agresión física (especificó que la penetró sin su consentimiento, la tomó en reiteradas oportunidades de su mandíbula y una pierna y la cacheteó) sino también a dos hombres que trabajan como guardaespaldas del jugador de 25 años, que no participaron de las agresiones pero sí habrían encubierto lo ocurrido.

La narración también da cuenta de cómo fue su escape del domicilio del futbolista de Boca Juniors: dijo que se comunicó por mensajes vía teléfono celular con una amiga llamada A. N. que acudió al lugar para asistirla. Expresó que luego de varios minutos de ruego ante Sebastián Villa y su guardaespaldas, consiguió retirarse entre agravios verbales y meterse en un coche Uber que habían pedido unas mujeres que hacían “presencia” en ese mismo sitio.

En tanto, informó que luego del episodio, el entorno del jugador intentó sobornarla para que no contara lo que había sucedido y hasta recibió una suma de dinero en dólares a cambio de su silencio. La obligaron a borrar pruebas audiovisuales que incriminarían al colombiano, pero las mismas ya habían sido reenviadas a otras personas ligadas al entorno de la chica.

Entre las pruebas, existen dos fotografías correspondientes al glúteo de la suscripta donde se visualizan grandes hematomas intramusculares, signos de violencia y lesiones ocasionadas; varias grabaciones en formato de video de las comunicaciones telefónicas mantenidas entre Villa y la mujer; además de constancias de revisión médica realizadas en el Hospital Penna, por parte de la Jefa de Unidad de Guardia.

