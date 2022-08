“Quienes integramos el poder judicial, y además tenemos vocación docente, no podemos callar, porque el silencio puede ser cómplice y aquí, independientemente de las constancias que puede haber en una investigación y en un proceso judicial, que yo no las conozco completamente y, por lo tanto, no podría opinar sobre ellas, sí me parece que hay presupuestos sobre los cuales se debe dar una opinión”, dijo el juez.

Para el juez Erbetta existen 5 principios “básicos” que no se respetaron en el juicio y en las pruebas presentadas por el fiscal contra Cristina Kirchner y por ello cree que el juicio Vialidad es el claro ejemplo para “enseñarle a los alumnos cómo no debe ser un debido proceso penal”.

Primero hizo hincapié en el “principio de inocencia”. Argumentó: “Estamos escuchando que el imputado debe probar su inocencia. Si alguien dijera esto en una facultad de derecho obviamente no pasa la materia”.

En segunda instancia habló del problema de la “admisibilidad de la prueba”. Sobre ello explicó: “La prueba en un juicio oral debe incorporarse oportunamente y ante un tribunal imparcial”. Dijo que hay que “valorar no sólo la validez sino la pertinencia de esa prueba”, y continuó: “Yo no puedo traer prueba por la ventana en un alegato”.

Asimismo, Erbetta descalificó al fiscal Luciani, dijo no solo lo “desaprobaría” por la “repetición de equívocos o ignorancia del Derecho” en un examen, sino que además le recomendó dedicarse a otra profesión. "Le sugiero que estudie en otra Arquitectura u otra carrera, pero no me parece que (el derecho) sea la vocación para una persona que comete tantos errores", dijo.

Daniel Erbetta sobre el juicio oral de “Vialidad”

En tercer lugar hizo alusión a la la “imparcialidad del juzgador”, porque “acá hay jurisprudencia internacional, hay jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional, hay principios constitucionales. Todo ciudadano tiene derecho a ser juzgado por un juez independiente e imparcial. Y la doctrina ha desarrollado la teoría de la sospecha del temor de parcialidad. No sólo debo hacerlo, sino que debo aparentarlo”.

Recordó que hubo “jueces que integran un mismo equipo de fútbol, que juegan en una determinada cancha [...] personas vinculadas a la política claramente enfrentadas con los imputados y que aparecen por televisión con un mate, identificando con un escudo del equipo Liverpool”. Y dijo: “Cuanto menos constituye una absoluta falta de ética y una falta de respeto”.

La cuestión de “la oralidad” fue el cuarto punto utilizado por Daniel Erbetta. “Los juicios son orales, no son juicios leídos”, subrayó. “Hemos asistido a un proceso de juicio leído, no de juicio oral. Vaya a la provincia de Santa Fe a ver si algún fiscal o algún defensor está leyendo un guión como se leyó en este juicio”, señaló.

Por último enfatizó la importancia de los “Derechos del imputado”. El profesor de derecho se indignó ante la negativa de los jueces que no le permitieron declarar a Cristina Kirchner el día después del pedido de prisión del fiscal Luciani. “Negarle al imputado la posibilidad de declarar”, exclamó.

“Si yo me someto a estas 5 preguntas que no implican comprometer mi opinión con el fondo del asunto, sino que implican un examen de Derecho Procesal Penal, le aseguro que ese alumno obviamente va a tener que estudiar mucho para volver a rendir la materia”, concluyó.

Erbetta además desafió a "constitucionalistas y académicos" que "intenten defender" la actuación de Luciani y los jueces del juicio 'Vialidad' a "debatir públicamente" sobre los aspectos del debido proceso que denunció.

