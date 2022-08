El analista político consideró que Cristina Fernández de Kirchner " se pone en un no lugar". " En la última parte de su alocución por YouTube, ella termina hablando de los 12 años, que son el mejor el Gobierno de las últimas décadas. ¿Y estos 3? No son de ella... Es cierto que ella es vicepresidenta, pero como enunciante no es parte del Gobierno, porque no involucra estos 3 años, habla de 12 años, no de 15..."

"¿Qué es lo que hace? En última instancia, ya que no puede cambiar la agenda del Gobierno, cambiemos de tema, hablemos de otras cosas, hablemos de los 12 años", advirtió.

Consultado en cómo impacta todo esto en la oposición, Marongoni consideró que "lo que evidencia es que ahora el Frente de Todos tiene una jefatura que ya no se discute, como hace 50 o 60 días atrás. Pero cada vez que Juntos por el Cambio tiene que tomar una posición, tiene que sacar una foto casi de un equipo titular y suplente, tiene que convocar a la mesa nacional, o la mesa de la Ciudad... Quizás en el largo plazo eso no representa ni una ventaja ni una desventaja. Pero ahora se ve que el peronismo y el kirchnerismo en el Gobierno ahora es lo mismo".

"Lo que se ve ahora es que los funcionarios que hace unos 3 meses, cuando renunció Kulfas, querían fundar el albertismo, hoy hacen profesión de fe de un kirchnerismo que casi hace empalidecer a La Cámpora", aseguró el analista.

"Hay una discusión que se cerró y el peronismo vuelve a tener conducción dentro del ámbito oficial, del Gobierno. Se construyó la jefatura alrededor de este diagrama que le deja la gestión a Massa, la política a Cristina, y el protocolo y ceremonial al Presidente", analizó.

Consultado acerca de cómo afecta a Horacio Rodríguez Larreta que lo hayan colocado, desde el kirchnerismo, como el adversario, Marangoni dijo que no sóló afecta al jefe de Gobierno de la Ciudad "si no a todo Juntos por el Cambio".

"Hemos visto a R. Larreta tener que comerse este último fin de semana que algunos le digan 'sos un blando', y otros que le dicen 'sos un represor'. Pero no creo que esto estrese solo a Larreta, es a todo JxC. Dirigentes de JxC que en estos días salían a decir 'es ella o nosotros', 'son dos países'... feliz Cristina con esas reacciones. Porque la búsqueda es sellar este antagonismo", advirtió.

