e) Considero que por efecto "confianza" de un programa de estabilización, que incluya mucho apoyo político y, equilibrio fiscal primario creíble, el dólar libre debería bajar de la zona de $330 a la zona de $280 (15% de baja), rápidamente.

f) Dado que considero que habría que ir rápidamente a una brecha del 30%, no habría más remedio que realizar una devaluación del Tipo de Cambio Oficial (TCO).

g) Propondría una devaluación cercana al 50%, llevando el dólar oficial a $200, y dejándolo fijo por ejemplo hasta marzo de 2023, e indexándolo desde abril 2023, bajo el sistema administrado (que admitiría subas y bajas según shocks externos reales, como ser devaluación del real, baja de commodities, etcétera).

h) La brecha al inicio, si baja el dólar libre como esperaría a $280, sería del 40%. Se esperaría que el éxito del programa, llevaría al poco tiempo a una baja adicional de la brecha, y si el BCRA acumula dólares desde el inicio (como espero), podría intervenir entonces para dar un "empujón" final, y llevar la brecha hacia ese valor deseado del 30%.

image.png En la City porteña y el campo siguen presionando por un salto del dólar mientras Economía prioriza el equilibrio fiscal ante todo.

Audio de WhatsApp de Gabriel Rubinstein

"Hola, gente, les mando estó que salió de Darío Epstein que puede ser que no sea razonable en función de cosas que están apareciendo en Twitter, de que el jueves va a haber una devaluación por algo que podría haber pensado yo. Les aseguro 100% que no va a haber devaluación, por lo menos no este jueves.

Todo lo que uno pueda pensar que yo estoy a favor del superávit fiscal, del déficit cero y de la unifiación cambiaria (...), yo claramente estoy en esa línea pero eso no tiene nada que ver con hacer una devaluación inminente Todo lo que uno pueda pensar que yo estoy a favor del superávit fiscal, del déficit cero y de la unifiación cambiaria (...), yo claramente estoy en esa línea pero eso no tiene nada que ver con hacer una devaluación inminente

Entonces, para que no se prendan en la ola de todos los rumores que van a estar escuchando en estos momentos porque se ve que hay una operación que salió por varias partes para que todo eso se difunda. ¿Si? Bueno, simplemente los pongo al tanto del tema por si no sabían.

En algún momento estaremos más en contacto, ahora estoy siempre de quilombo en quilombo todo el día de la mañana a la noche. Y en algún momento ya haremos reuniones con economistas y esas cosas, pero no es el momento. Bueno, abrazos a todos y gracias. Si difunden alguna idea en esa dirección que me viene bien para desactivar esta bomba que quieren instalar”.

Devaluación: "Olvidate que pase eso"

Voceros del viceministro de Economía aseguraron al periodista de Clarín, Juan Manuel Barca, que no les "consta" que el documento haya sido elaborado por funcionario. "Olvidate que pase eso", señalaron en el equipo de Massa a dicho comunicador.

Mientras el Club de la Devaluación se iba haciendo eco del PDF con posteos con emojis de fueguitos y bombas, el secretario de Programación Económica, Rubinstein, hizo circular un audio de WhatsApp en el que desmiente categóricamente una devaluación del 50% el 1 de septiembre:

No hay una devaluación inminente. Es una operación que se está dando en varios frentes. Les aseguro 100% que no va haber una devaluación No hay una devaluación inminente. Es una operación que se está dando en varios frentes. Les aseguro 100% que no va haber una devaluación

A su vez, pone en relieve la calma cambiaria que se está viviendo y el buen desempeño de los bonos y las acciones argentinas desde el anuncio de Massa al asumir.

"Olvidate que pase eso", enfatizaron desde el Palacio de Hacienda a todos los periodistas que consultaron por WhatsApp y Telegram.

Según pudo reconstruir Urgente24, en los pasillos del Palacio de Hacienda repasan los 4 ejes para cumplir con el primer objetivo, que es orden fiscal:

Congelamiento de las contrataciones de personal en el sector publico. Salió ayer (25/08) en el Boletín Oficial.

Presupuesto 2022 como techo de gasto. Nada de gasto por afuera. Massa lo informó a los ministros y organismos. Ya se hicieron las reuniones del secrectario de Hacienda, Raúl Rigo, con cada DGA para informarlos.

Fin de los Adelantos Transitorios. No se utilizará el saldo de adelantos del Tesoro en lo que resta del año.

Decisión administrativa: Tesoro absorbe credito que no se llegó a usar. El ministro absorbió $210.000 millones subejecutados de varios ministerios.

Estabilizada la corrida cambiaria y bancaria que se profundizó tras la salida de Martín Guzmán y la asunción de Silvina Batakis, el ministro de Economía, Sergio Massa, vuelve a ser enfático contra el Club de la Devaluación, días previos a su gira internacional:

No esperen de este ministro un shock devaluatorio. Eso genera inestabilidad social No esperen de este ministro un shock devaluatorio. Eso genera inestabilidad social

La declaración contundente fue revelada por el diario Clarín. El periodista Marcelo Bonelli agregó:

Habló en la semana con Roberto Lavagna –su consejero en las sombras– y tuvo contactos con Cristina. Hasta ahora hay una sola cuestión decidida: no va a hacer un salto brusco del dólar Habló en la semana con Roberto Lavagna –su consejero en las sombras– y tuvo contactos con Cristina. Hasta ahora hay una sola cuestión decidida: no va a hacer un salto brusco del dólar

