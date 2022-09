Captura de pantalla (203).png Fuerte hartazgo generalizado y una profunda disconformidad hacia la dirigencia política de JxC.

Es que en lo que va del año se registraron varios hechos que revelan una profunda discordia en el espacio. A los varios cruces entre dirigentes del PRO y UCR (entre Gerardo Morales y Mauricio Macri), se le sumaron los duros agravios de Elisa Carrió contra sus socios políticos por supuestos negocios políticos con Sergio Massa, la divergencia entre el PRO y parte de la UCR por la posible incorporación del peronista Juan Schiaretti, la enemistad entre Facundo Manes y el resto del partido por no apoyar el juicio político contra Alberto Fernández y la ahora confirmadísima pelea entre el “blando o paloma” Horacio Rodríguez Larreta y la “halcón o dura” Patricia Bullrich, y muchos cruces más que no se enumeran pero que los argentinos, como se ve en lo encuesta, no pasaron por alto.