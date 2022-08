"No es concebible que un Gobierno se constituya para delinquir. Puede haber actos delictivos, pero que el Gobierno sea una organización delictiva desde el primer día me parece mucho", defendió.

Lejos de cesar sus dardos contra el senador, Zuvic la siguió: "Son todos iguales ante la ley. Si nosotros no defendemos eso, si no tenemos un mensaje claro para la ciudadanía y si alimentamos la confusión, no somos más que cómplices", remarcó la funcionaria, y afirmó: "Lo que él hace es absoluta complicidad".

Y concluyó: "Mientras muchas de nosotras hemos puesto el cuerpo, hemos pasado situaciones muy duras, tenemos que vivir situaciones de riesgo permanentes, otros por atrás negocian impunidad. La impunidad ha sido y es un extraordinario negocio en la Argentina, y cuando ven amenazado ese negocio salen a distorsionar las cosas”.

Ante las fuertes acusaciones de la fundadora de la CC ARI de Santa Cruz, el excompañero de fórmula de Macri pobló su cuenta de Twitter con mensajes de solidaridad hacia él de diversos usuarios y referentes políticos. El más reciente lo escribió la diputado de JXC Florencia Klipauka.

https://twitter.com/FlorKlipaukaok/status/1564367252262207488 El momento que vive la Argentina requiere de un @juntoscambioar unido y más fuerte que nunca. No entender eso es hacerle el juego al kirchnerismo. Todo mi apoyo a @MiguelPichetto. — Florencia Klipauka (@FlorKlipaukaok) August 29, 2022

Sin embargo, las declaraciones de Zuvic no sorprenden porque continúan con la tendencia acusadora de la CC. Incluso la semana pasada desde el partido publicaron un video en el que exaltaban la imagen de su líder y el trabajo “limpio, firme y honesto” de la CC contra la impunidad, respaldándose en la labor del espacio político por efectuar la denuncia en 2008 en la que se acusó de "asociación ilícita, defraudación y evasión fiscal" a Néstor Kirchner, Julio De Vido, Lázaro Báez y Cristóbal López, que aparentemente contribuyó al pedido de condena de 12 años contra CFK.

“Dicen que Elisa Carrió hace lo mismo de siempre es cierto. Hace lo mismo de siempre porque es la misma de siempre. El ‘Huracán Carrió‘ no cambia con el viento, ni con el tiempo. Hay pocas personas de las que se puede decir lo mismo: Que no se dejan convencer ni corromper, que sigan firmes en sus convicciones, que digan la verdad aunque tenga un costo altísimo. Un costo que, a ella, nunca le importó pagar”, exaltaron en el video.

Desde el otro lado, muchos del PRO y la UCR acusaron a la CC de efectuar denuncias “selectivas” contra ciertos referentes en un claro intento de presentar sus intereses electorales y disputar candidaturas dentro del espacio. Un claro ejemplo fue la acusación de negociaciones inciertas con Sergio Massa contra Cristian Ritondo, precandidato a gobernador de la provincia de Bs.As, de cara al 2023.

Más contenido de Urgente24

Juez de la Corte de Santa Fe criticó "validez" de juicio a CFK (que compartió video)

Max Verstappen vencedor: Llueve mala suerte para Ferrari

River: El estado de la esposa de Matías Suárez

Dólar: Se calma el rumor de devaluación y el BCRA compra US$11 millones

Menéndez denunció a Fernando Espinoza: "Me amenazó"