Macri/Bullrich suman otro fracaso y JXC piensa en un Plan B

"Lo interesante tiene que ver con el porqué no ha quedado saldado y está relacionado con algo que expresó Mauricio Macri, que es que habrá que definir en algún momento el control y el manejo del espacio público", frente a los piquetes.

Al parecer, Bullrich enfureció porque, tras los incidentes, el sábado la invitaron a la conferencia de prensa del gobierno porteño sobre las vallas y allí le prohibieron intervenir con declaraciones explosivas.

"Una fuente del PRO que asistió al almuerzo me dijo que lo que quedó abierto es cómo convivimos de ahora en más con este kirchnerismo decidido a ir por todo en términos de la calle y, como tenemos muchas posibilidades de ser gobierno, de qué manera vamos a controlar a estos muchachos ya en el gobierno, porque no van a modificar su metodología, sobre todo si ganan la provincia de Buenos Aires", agregó Valdez mientras "en JXC analizan que en las encuestas se ve una demanda más cercana a la postura halcona, pero que la posición de Horacio Rodríguez Larreta tiene un consenso mayoritario dentro de la interna de Juntos por el Cambio".

image.png

"En la reunión del PRO, Bullrich estuvo más o menos sola: Cristian Ritondo estuvo a mitad de camino; Diego Santilli respaldó a Rodríguez Larreta; Vidal estuvo más cerca de Larreta pese a que se acercó más a Macri en el último tiempo; Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti avalaron contundentemente la postura de no reprimir y del temor a Korteki y Santillán. Fuentes del radicalismo me planteaban que los sostenían pese a que a Larreta lo castigaran mucho en las redes sociales. Es decir, es un tema dentro de la coalición sobre cómo enfrentar a los tira piedras.

Me cuentan que Macri dejó que discutieran porque considerara que era positivo que se conversara en el vestuario. En un momento los interrumpió y le adjudican la siguiente frase: 'Eso que están discutiendo no le importa a la gente; está sufriendo por otras cosas y van a venir cosas mucho peores' Me cuentan que Macri dejó que discutieran porque considerara que era positivo que se conversara en el vestuario. En un momento los interrumpió y le adjudican la siguiente frase: 'Eso que están discutiendo no le importa a la gente; está sufriendo por otras cosas y van a venir cosas mucho peores'

¿Se suspenden o eliminan las PASO?

Mientras en el Frente de Todos tantean la posibilidad de suspender o eliminar las PASO en nombre de la crisis económica, irrumpió un tuit del jefe de campaña de Javier Milei, Carlos Kikuchi:

image.png

Según Valdez, en Juntos por el Cambio ya analizan un Plan B: "También se habló de la posibilidad de la suspensión de las PASO. Consideran que no se deben quedar dormido porque no ven que hoy sea imposible para el oficialismo aprobarlo en Diputados porque a los partidos provinciales no les interesa las PASO y, probablemente, el bloque de Graciela Camaño será decisivo. Hasta al propio Javier Milei no le interesa las PASO.

Lo que empiezan a analizar con mucha preocupación es un Plan B porque el principal sostén de Juntos por el Cambio es la herramienta de las PASO, que les sirvió para administrar diferencias sino incluso para ser más competitivos en la primera vuelta Lo que empiezan a analizar con mucha preocupación es un Plan B porque el principal sostén de Juntos por el Cambio es la herramienta de las PASO, que les sirvió para administrar diferencias sino incluso para ser más competitivos en la primera vuelta

Es decir, el riesgo es ir a una primera vuelta sin tener herramientas para definir los candidatos. Entonces, ya se habla de internas abiertas o algún tipo de herramienta".

