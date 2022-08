Con BCRA en verde, hablan de veranito y Maslatón se la jugó

“El mercado empieza a vislumbrar que el futuro político de la Argentina vendrá por el lado de la moderación. La designación de Massa también fue leída de esa forma. Pero si vamos a un escenario más complicado a partir de lo que le pasa a Cristina será difícil que no impacte en las cotizaciones más adelante”, agregan desde Adcap.

Augusto Posleman, director de PPI (Portfolio Personal Inversiones), retoma el argumento de los precios para justificar la mejora de las últimas semanas y lo que está por venir: “Bonos a 25 dólares tienen implícito no sólo el escenario de una reestructuración, sino además una quita de capital del 50%. Creemos que es muy exagerado y que además no sería viable, porque semejante pérdida no sería aceptada por los inversores. Por lo tanto, vemos valor en los títulos a estos precios”.

¿Dólar a $250? Carlos Maslatón se la jugó

El abogado tuitero, Carlos Maslatón, volvió a provocar a los tuiteros de la City porteña tildándolos de "corruptos" e, incluso, disparó contra el diputado libertario Javier Milei por pronosticar la hiperinflación:

La relación de cambios USD/ARS, cambio barrani de billete físico, lista para desplomarse hacia 251 pesos. 355 hace mes y medio fue techo significativo de mediano plazo, luego vimos 355-275 y 275-297. Veremos ahora un escenario tipo año 2003, pro peso de papel La relación de cambios USD/ARS, cambio barrani de billete físico, lista para desplomarse hacia 251 pesos. 355 hace mes y medio fue techo significativo de mediano plazo, luego vimos 355-275 y 275-297. Veremos ahora un escenario tipo año 2003, pro peso de papel

"Si declarás 100% libertad de cambios y flotación cambiaria ya mismo te consagrás. No hay peligro de nada, solo hay para ganar con la Argentina al alza. Milei con su híper delirante seguirá fracasando. Procedé, está todo bien, no pasa nada, Massa.

Agarrá toda la deuda indexada a dólares del estado, llamala y rescatala ya. Cerrá los futuros esos ridículos del BCRA. Luego mandá a flotar el peso y que el BCRA no renueve más ningún vencimiento de leliqs o que pague 10% anual con reducción de stock. No falla", reclamó. A su vez, disparó:

No te dejes correr más por los corruptos de la City. Es hora de demostrar que el estado argentino gobierna para el pueblo y no para garantizar enjuagues a favor del mercado trucho. Que no te asusten con golpes imposibles ni amenazas de ninguna clase No te dejes correr más por los corruptos de la City. Es hora de demostrar que el estado argentino gobierna para el pueblo y no para garantizar enjuagues a favor del mercado trucho. Que no te asusten con golpes imposibles ni amenazas de ninguna clase

