De "CFK y Macri son chorros" a "Prefiero que haya impunidad"

Para Tenembaum, "Cristina está tirando del mantel y diciendo que si se la van a llevar puesta, se va con todos. Y en la mayoría de las cosas tiene razón. Lo que no es admisible es que se defina como una boluda que no sabía nada", mientras que sobre Mauricio Macri indicó: "El presidente de la ética que le pasó 3 mil palos verdes a su familia para que no hiciera nada".