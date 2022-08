Alberto Fernández fue denunciado, pero cayó en un juez amigo

Por ese motivo, acusaron al Presidente acusaron al presidente por los delitos de de amenazas y sedición previstos en el Código Penal.

Respecto al juez amigo, se trata de Daniel Rafecas, a quien Alberto Fernández propuso como candidato a Procurador General de la Nación.

De todos modos, esa postulación no prosperó porque era necesario el apoyo de dos tercios del Senado para su nombramiento y el Gobierno no lo consiguió. Primero la oposición y después el kirchnerismo duro se negaron a darle los votos; este último grupo, luego de que Daniel Rafecas dijera que él no asumiría como procurador si se flexibilizaban los requisitos para su designación.