Con CFK no alcanza, sin éxito de Sergio Massa no se puede

Por ese motivo, el peronismo de Provincia de Buenos Aires quiere ofrecer una muestra de unidad el sábado 03/09 cuando realice su congreso partidario en el distrito de Merlo. El cierre oratorio será de CFK.

La organización del evento fue completada durante una cena el lunes 29/08 por la noche en Moreno, distrito donde gobierna Mariel Fernández, ligada al Movimiento Evita, grupo social que, hasta ahora, no ha mostrado la misma contundencia a la hora de apoyar a CFK, tal como sí lo hicieron otros sectores.

Algunos no olvidan que, tal como gran parte del Movimiento Evita, en 2017 Melina Mariel Fernández y Esteban Castro, su marido, se alinearon detrás del Frente Justicialista Cumplir, liderado por Florencio Randazzo.

De todos modos, en 2019 fue Máximo Kirchner quien le bajó el pulgar a Walter Festa, el competidor de Fernández. ¿Alguien lo habrá olvidado?

Por ahora, nada para alarmar en estos detalles. Pero si se repasan las cuentas en Twitter de quienes han participado de la reunión citada, hay intendentes que no escribieron una sola letra para apoyar a 'la Jefa'.

Es cierto que las diferencias generacionales entre los alcaldes también se observa a la hora de utilizar las herramientas de comunicación de estos tiempos. De las paredones a los posteos virtuales. Yendo más atrás, se podría decir, 'desde las balas a las amenazas por mail'. Los tiempos cambian.

mariel fernandez.jpg Mariel Fernández, Axel Kicillof y Andrés Larroque.

La unidad

La unidad referida en el Justicialismo bonaerense tiene como objetivo sostener la idea primaria de hacer todo lo posible para conservar el poder en Provincia de Buenos Aires.

De allí que se traza el apoyo a CFK por su poderío electoral. Es lo que hace entender las sutiles diferencias en el peronismo federal.

El martes 30/08 sucedió algo que pasó casi inadvertido: al menos 4 diputados decidieron no asistir a la convocatoria de la ex Presidente a un encuentro conjunto donde se impidió el ingreso con teléfonos móviles.

Los diputados

Natalia Zabala Chacur (San Luis), Carlos Ponce (San Luis), Hernán Pérez Araujo (La Pampa) y Emiliano Estrada (Salta)

fueron quienes, luego de contactar a sus gobernadores, no participaron.

La dialéctica se separa de los hechos en diversas oportunidades.

Los jefes territoriales miran a CFK, pero en especial a Sergio Massa.

Natalia Zabala Chacur.jpg Diputada nacional Natalia Zabala Chacur y gobernador Alberto Rodríguez Saá.

La economía

Ellos entienden que, sus posibilidades de continuidad, luego de haber conseguido a finales de 2021 un aval legislativo para ir por un nuevo mandato, dependen más de lo que pueda conseguir el ministro de Economía que la vicepresidente de la Nación con la renovación de su relato épico.

En las mesas seccionales estiman que, por ejemplo, si las elecciones fueran hoy, el peronismo no correría riesgos de perder sólo en un puñado de distritos de la 1ra. Sección:

Moreno,

José C. Paz,

Merlo y

Malvinas Argentinas.

El resto sería para transpirar. Y esto es hoy.

Falta tanto aún que siempre se puede estar peor. Por supuesto que estar mejor también es una opción.

De allí que no alcanza sólo con gestos unificadores.

Relato de un intendente que sobrevivió a varios turnos electorales:

La idea de máxima -no de Máximo- es retener el poder en todos los niveles, pero sabemos que será muy complejo. Sergio Massa puede ayudar a estabilizar para detener la sangría en el conurbano a manos de la inflación y la caída del salario real. Pero quizá no sea suficiente. El objetivo entonces es Provincia de Buenos Aires. Allí se podría ganar siempre que no cometamos una torpeza en la elección de los candidatos.

massa y de pedro.jpg Sergio Massa y Wado de Pedro: Frente Renovador y La Cámpora.

El pasado

Los memoriosos suelen tomar el recuerdo de 1999 cuando el peronismo perdió la Presidencia ante la Alianza pero retuvo Provincia de Buenos Aires gracias al acuerdo que hizo Eduardo Duhalde con el partido Acción por la República (de Domingo Cavallo, quien designó a Ricardo Gutiérrez al frente del Bapro), para unificar el candidato a gobernador: Carlos Federico Ruckauf.

Fue el único caso desde 1983 en que la Nación la gobernó un Presidente de una fuerza política distinta a la del gobernador de Buenos Aires. La experiencia duró 2 años y en diciembre de 2001 cayó la Nación. Memorias del futuro.

De tal forma, el árbol no debería tapar el bosque. El liderazgo de CFK es indiscutible sí, pero, ¿en qué dimensiones? Aquí es donde nacen varias preguntas.

La titular del Senado se despega de la agenda económica para recuperar la centralidad en el terreno político. Ha conseguido lo que ningún otro político por estos tiempos pudo obtener: adhesiones y rechazos ciegos. Más explicables desde el fanatismo que desde lo racional. Su liderazgo asoma como una cuestión de fe. Es parecida a la Iglesia Maradoniana.

iglesia maradoniana2.jpg Diego Maradona oficiando en la Iglesia Maradoniana.

La estupidez

Resulta interesante explicarlo según los escritos del teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer cuando desarrolló la Teoría de la Estupidez que le costó, de alguna manera, ser asesinado en la Alemania de 1945.

Para definir la estupidez, Bonhoeffer decía: "La persona estúpida será capaz de cualquier mal y al mismo tiempo incapaz de ver qué es el mal".

Según él, "Contra la estupidez no existe nada que se pueda hacer. Las protestas y el uso de la fuerza no tienen sentido frente a personas que no están dispuestas a escuchar, o no saben cómo hacerlo".

Según él, “Contra la estupidez no existe nada que se pueda hacer. Las protestas y el uso de la fuerza no tienen sentido frente a personas que no están dispuestas a escuchar, o no saben cómo hacerlo”.

Él se refería a aquellas personas que actúan sin criterio ni raciocinio.

En la Argentina de la Grieta se vive algo de todo eso. Dos facciones bien definidas no dispuestas a escuchar al otro y cuya única solución es la eliminación del enemigo.

Contra la estupidez estamos indefensos. Ni las protestas ni el uso de la fuerza logran nada aquí; las razones caen en oídos sordos; simplemente no es necesario creer en los hechos que contradicen el prejuicio de uno —en esos momentos la persona estúpida incluso se vuelve crítica— y cuando los hechos son irrefutables simplemente se los deja de lado como si fueran intrascendentes, como incidentales.

En el centro de la escena, se retroalimentan CFK y Mauricio Macri. Su permanencia en el centro es el camino ideal a la profundización de la decadencia.

Dietrich Bonhoeffer.jpg Dietrich Bonhoeffer.

JxC

No pueden ignorarse las expresiones del embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley, hace 2 semanas en la reunión del Council of the Américas. Él habló de la necesidad de conformar una nueva coalición. Se lo dijo a Horacio Rodriguez Larreta y a Sergio Massa. Ya nos hemos ocupado del tema en notas anteriores, antes que Stanley. En el final del camino, es la verdadera puja en la política argentina. Se trata de quienes van a conducir el proceso político que viene.

Es lo que ayuda a entender la profundidad de la crisis en el PRO que aumentó luego de los episodios frente al domicilio de CFK.

Asoman las pujas electorales que vienen detrás de la verdadera pelea y es la sucesión de Macri en la jefatura. Con un orden diferente al que conoció el peronismo. Allí las jerarquías se dividen entre accionistas o gerentes. Pasar de una categoría a la otra provoca las tensiones. Es eso lo que está hoy en el centro de la pelea.

En el manual de conducción política, Juan Domingo Perón sostuvo que una escuela no hace dirigentes, sino sólo los ayuda a formar el criterio que es todo lo que necesita un hombre libre. Esa mirada de Perón es la principal interpelación para quienes hoy, en su nombre, aseguran que vienen por su movimiento. Y no por ellos.

-----------------------

