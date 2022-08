BCRA acorralado, suba de tasas y meta con el FMI

Siendo este el tercer incremento de tasas desde la renuncia de Martín Guzmán, desde Bloomberg en Línea -artículo escrito por Ignacio Olivera Doll- el aumento podría llegar a ser de 500 puntos básicos, algo menor a los últimos realizados.

Este aumento seguirá sujeto a la inflación de agosto, la cual, pareciera seguir el camino de la anterior, dado que todavía no se efectuaron los aumentos en las tarifas que, naturalmente, arrastran al alza al resto de los precios de la economía.

¿Meta con el FMI? Incumplida

Desde Bloomberg en Línea también señalaron que dado el ritmo de acumulación de Reservas, es muy probable que el Gobierno no logre cumplir con la meta exigida por el Fondo Monetario Internacional. Se necesitan más de US$ 4.000 millones, casi el doble del total de reservas netas internacionales que se estima tiene hoy el país. El artículo precisamente decía:

La colecta entre organismos internacionales, incluyendo al BID, la CAF, el Banco Mundial (y excluyendo al FMI), alcanzarían los US$ 2.500 millones hasta fin de año. Del sector agropecuario se apuesta a que, en el mejor escenario y a partir de algún incentivo, podría aportar hasta US$ 3.000 millones de la cosecha gruesa que pasó La colecta entre organismos internacionales, incluyendo al BID, la CAF, el Banco Mundial (y excluyendo al FMI), alcanzarían los US$ 2.500 millones hasta fin de año. Del sector agropecuario se apuesta a que, en el mejor escenario y a partir de algún incentivo, podría aportar hasta US$ 3.000 millones de la cosecha gruesa que pasó

Este escenario frágil invita a pensar que la devaluación de la moneda local no puede ser descartada.

