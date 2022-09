Larreta se desahogó en TN contra Bullrich: ¡la destrozó!

Y agregó: "Me toca actuar, porque tengo una responsabilidad de gestión. Y actúo con toda la responsabilidad de cuidar a los porteños, de cuidar a los argentinos que viven, que vienen, que trabajan y visitan la ciudad. La verdad que le dedico mucho tiempo a eso y este es mi foco, no estar discutiendo públicamente sino actuando".

https://twitter.com/PatoBullrich/status/1564441397456928768 “Tenemos que demostrar que somos capaces de manejar el poder y que no nos corre ni Cristina de la esquina de su casa”.



En Adrogué, junto a @florretamoso, sumamos fuerzas para cambiar de verdad. pic.twitter.com/7R09Czss12 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 30, 2022

Por su parte, a Alfano le interesó saber qué ocurriría en el caso hipotético de que el ex mandatario, Mauricio Macri, rechazara las candidaturas de Larreta y de Bullirch y se impusiera a él mismo en ese rol.

"Mi decisión, respecto de la candidatura, no depende de lo que haga nadie más. No depende de lo que haga o deje de hacer Macri, lo que haga o deje de hacer cualquier otro dirigente. Es una decisión mía que no depende del resto. Al fin y al cabo va a decidir la gente, que es como tiene que ser", respondió Horacio Rodríguez Larreta.

https://twitter.com/todonoticias/status/1565163416154767361 Horacio Rodríguez Larreta en A DOS VOCES: "Mi decisión respecto a la candidatura no depende de lo que haga nadie más" https://t.co/JZI2yEqoXi pic.twitter.com/IhGZl6wVaZ — TN - Todo Noticias (@todonoticias) September 1, 2022

Sin embargo, Bonelli decidió ir más allá y preguntó: "¿Qué siente cuando lo acusan, dentro del Pro, los halcones, de paloma o de tibio?". Ante esta consulta, Larreta cambió su expresión y elevó su tono, a diferencia de como venía contestando anteriormente.

Yo no creo en esas diferencias, no creo en eso. Yo ya he demostrado la firmeza que tuve para plantarme cuando me cerraron las escuelas, la firmeza para plantarnos cuando nos sacaron los fondos de coparticipación, para discutir con el Gobierno Nacional, todo el tiempo tenemos discusiones y enfrentamientos, para plantarme en la lucha contra la seguridad. Esa es la firmeza que vale, no la de piripipí, no la del discurso Yo no creo en esas diferencias, no creo en eso. Yo ya he demostrado la firmeza que tuve para plantarme cuando me cerraron las escuelas, la firmeza para plantarnos cuando nos sacaron los fondos de coparticipación, para discutir con el Gobierno Nacional, todo el tiempo tenemos discusiones y enfrentamientos, para plantarme en la lucha contra la seguridad. Esa es la firmeza que vale, no la de piripipí, no la del discurso

E insistió: "La firmeza es dar la pelea contra la delincuencia. En la Ciudad de Buenos Aires hoy llegamos a los niveles de delito más bajos de la historia. Esa es la firmeza que vale, es la firmeza que se traduce en que la gente viva mejor, la firmeza para tener las escuelas abiertas, la firmeza para luchar contra las bandas de narcotráfico, que había tres bandas muy pesadas en la Ciudad y hoy ya no están. Esa es la firmeza que vale".

image.png Marcelo BonellI y Edgardo Alfano.

"En mi convicción, hay que tener mucho más coraje muchas veces para consensuar con gente que piensa distinto por el bien del país y de la gente, que para ponerse del otro lado a criticar cualquier cosa que haga el otro, eso no es coraje. Coraje lo tiene el que resuelve los problemas de la gente", concluyó Larreta.

"Hay que tener huevos para consensuar con el que piensa diferente", espetó Horacio Rodríguez Larreta. "¿Y usted tiene huevos?", repreguntó Bonelli. "Lo hago todo el tiempo", le respondió el Jefe de Gobierno.

Y agregó: "Es gratis opinar, la firmeza hay que mostrarla para gobernar". Incisivo, Bonelli quiso saber si tal frase iba dedicada a Patricia Bullrich. "No, eso lo digo porque es lo que creo. La convicción real está ahí, transformar la vida de la gente, que es, lo que a mí entender, lo que estamos haciendo en la Ciudad de Buenos Aires", respondió, calmando las aguas, Rodríguez Larreta.

