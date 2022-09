La verdad del explosivo discurso de Horacio Rosatti

Atención gobernadores y futuros presidentes: "Lo que ha pasado con la reforma del 94 también abona lo que digo: no hemos sancionado la ley de la coparticipación y siempre estamos pensando en cómo reformamos eso. ¿Por qué no lo cumplimos y luego intentar reformarlo si funciona mal? Hay un pensamiento mágico de que la reforma nos va a generar una realidad distinta".

image.png

Una mala noticia para los revolucionarios dolarizados: El capitalismo

En el marco del evento titulado Diálogos para la Argentina 2022, que fue organizado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el presidente del Consejo de la Magistratura salió al cruce de quienes buscan presionar a determinados sectores como el campo para que aceleren el ingreso de divisas o intentan reemplazar al mercado con más Estado, destruyendo sectores productivos clave:

"La Constitución Argentina no tiene un capítulo referido a la economía o la macroeconomía. No era el estilo de la época por varios motivos. Se entendía que la economía era predominantemente una cuestión de privados, pero eso no significa que no exprese un verdadero modelo en distintas cláusulas.

Ese modelo es el del capitalismo, que hoy decimos decir humanizado. Quien quiera otro modelo económico para la República Argentina o tendrá que hacer una revolución o tendrá que modificar la Constitución con el mecanismo que la propia Constitución establece que hay que utilizar

Cuando decimos capitalismo, decimos 3 cosas:

Respeto de la propiedad privada (artículo 14 y 17) Respeto a la iniciativa particular de los privados, argumento del artículo 19, cuando dice que todos podemos hacer lo que la ley no prohíbe. Competencia, que fue incorporado en la reforma del 94 en el artículo 42.

Ciertamente, esto puede estar regulado:

La propiedad privada está sujeta a límites y puede llegar a la expropiación cuando hay una causal de utilidad pública declarada por ley previamente indemnizada Cuando hablamos de iniciativa particular no significa que esto no se pueda regular, sobre todo en materia de servicios públicos Y cuando decimos competencia, queremos decir con igualdad de oportunidades. Por eso en el artículo dice que hay que defender la competencia. La defensa de la competencia.

Pero claramente este es el modelo: un capitalismo que se haga cargo de las consecuencias disvaliosas que puede generar el mercado sin ningún tipo de regulación, pero sobre la base de esos 3 pilares.

De ellos se deduce una relación entre Estado y mercado, que es de complementariedad. Pareciera nuestra Constitución asumir, como en todo sistema capitalista, que no hay un sistema de regulación que permita la acumulación como el mercado y que no hay un sistema redistribuir mejor o menor peor que el Estado, cuando funciona bien. Esto se complementa con la relación que establece la propia Constitución Argentina en el artículo 14 bis con la relación entre el capital y el trabajo. No está prevista la lucha de clases sino todo lo contrario: la complementación entre capital y trabajo; la profesionalización del trabajador que ha sido reforzada en el artículo 75, inciso 19, cuando se habla de la incorporación de la ciencia, investigación y tecnología a la actividad industrial".

Ojo con la emisión monetaria y la inflación: La Corte Suprema busca ponerle un límite

Nuestra Constitución también de otros aspectos fundamentales de nuestra economía: la moneda nacional. Creo que esto nos tiene que hacer reflexionar. Nos habla de la defensa del valor de la moneda, de que tiene que haber una moneda y que hay que tener cuidado con las prácticas expansivas del valor de la moneda porque, si yo envilesco el valor de la moneda emitiendo irresponsablemente, no defiendo su valor sino que lo ataco

"Esa fuerte defensa a una moneda nacional propia es una condena a las llamadas cuasimonedas, que no están previstas en la Constitución Nacional Argentina.

Muchas veces, en la Argentina, asistimos a debates sobre si el problema de nuestras crisis recurrentes es predominantemente económico o político.

Creo que pretender edificar institucionalidad a partir de la bonanza económica es una falacia. Desde mi perspectiva, primero es la política y la institucionalidad con reglas claras, seguridad jurídica y normas que todos respetemos", cargó en muy duros términos contra la dirigencia política, principalmente un sector del oficialismo que discute si la emisión genera inflación e intenta reinstalar la Década Ganada.

image.png

Artículo 36

Los dichos de Horacio Rosatti fueron dirigidos directamente a dirigentes como la diputada nacional Graciela Camaño.

La abogada de Consenso Federal habló en el mismo evento sobre el Consejo de la Magistratura, tildando como "el peor pecado de los convencionales constituyentes haber dejado librado las definiciones más importantes a las coyunturas electorales de nuestro país".

Tras hablar del "colapso del Consejo de la Magistratura por las coyunturas electorales", Camaño exigió una nueva ley pero con tono reformista integral.

A su vez, en el Palacio de Tribunales le recordaron a la vicepresidente Cristina Kirchner el artículo 36, que comienza:

Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos. Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el Artículo 29, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas

Luego, en diferentes notas periodísticas en el portal K Página12 se suele plantear la necesidad de una reforma constitucional.

Rosatti recomienda: "Antes de plantear reformas, lean la Constitución Nacional, muchachos".

