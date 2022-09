Beber esto puede alterar tu cerebro permanentemente

Los investigadores hallaron que incluso una sola dosis de alcohol provoca cambios neuronales agudos y duraderos en el cerebro.

En concreto, el alcohol podría influir en la estructura de las sinapsis y en la dinámica de las mitocondrias, las centrales eléctricas de la célula, explica Europa Press.

Por lo que, los resultados sugieren que incluso un único consumo de alcohol puede sentar las bases de la adicción al alcohol.

El estudio

La investigación fue llevada a cabo en moscas de la fruta 'Drosophila melanogaster' y modelo de ratón.

"Para comprender mejor los cambios en el cerebro que respaldan la transición del consumo esporádico al abuso crónico del alcohol, identificamos distintos efectos de la exposición única al etanol a nivel molecular, celular y conductual", se indica en el estudio.

Los investigadores hallaron cambios inducidos por el etanol en dos áreas: la dinámica mitocondrial y el equilibrio entre las sinapsis de las neuronas.

Estos cambios fueron permanentes y se confirmaron mediante cambios de comportamiento en los animales: Los ratones y las moscas de la fruta mostraron un mayor consumo de alcohol y una recaída en el alcohol más adelante.

Pero, ¿Qué estimaron los científicos sobre este mecanismo en humanos? Esto fue lo que dijeron, según Europa Press:

"Es sorprendente que los procesos celulares que contribuyen a un comportamiento de recompensa tan complejo se conserven en todas las especies, lo que sugiere un papel similar en los seres humanos. Podría tratarse de un posible proceso celular general esencial para el aprendizaje y la memoria".

Y agregaron:

"Estos mecanismos podrían incluso ser relevantes para la observación en humanos de que la primera intoxicación por alcohol a una edad temprana es un factor de riesgo crítico para la posterior intoxicación por alcohol y el desarrollo de la adicción al alcohol".

El estudio fue publicado en la revista científica 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

¿Cómo el alcohol daña el cerebro?

Otros estudios también han mostrado que el consumo moderado de alcohol afecta el cerebro: reduce su tamaño.

Tal como publicó Urgente24, lo determinó un estudio que utilizó los datos de más de 36.000 adultos, dirigido por un equipo de la Universidad de Pensilvania (USA).

El consumo de alcohol de leve a moderado se asoció con reducciones en el volumen cerebral general. Además, los investigadores observaron que el vínculo se hizo más fuerte cuanto más tomaba la persona.

Por ejemplo, a los 50 años, a medida que el promedio aumenta de una unidad (alrededor de media cerveza) al día a dos unidades (una pinta de cerveza o una copa de vino), se producen cambios asociados en el cerebro equivalente al envejecimiento de dos años.

Pasar de dos a tres unidades de alcohol a dicha edad es como envejecer tres años y medio, según informa la publicación en la revista científica Nature Communications.

