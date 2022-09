En los hechos, el senador K pidió que un jardín de infantes de Chaco lleve el nombre de Esteban Bullrich.

El encargado de introducir el pedido en la sesión de este jueves fue José Mayans, del Frente de Todos, que describió tres proyectos de declaración de interés, entre ellos el que involucraba a Esteban Bullrich.

El proyecto fue presentado como un "homenaje en vida" al exministro de Educación y pide la designación con el nombre del exsenador a un jardín de infantes cuya construcción impulsó el propio Bullrich cuando era funcionario del macrismo.

Sin embargo, la respuesta de la oposición no fue la que esperaban los senadores del oficialismo, quienes visiblemente ofuscados salieron a ponerle un freno. Para los senadores de Juntos por el Cambio y con Bullrich en terapia de Hospital Austral, consideraron que no era el momento indicado de presentar dicho proyecto. Guadalupe Tagliaferri y Luis Naidenoff fueron algunos de los senadores que expresaron su enojo por la iniciativa.

"No, no es porque esté... No tiene nada que ver. No hay problema... Fue el pedido, no es porque esté... Es un reconocimiento a Esteban. No, no es...", titubeó José Mayans ante los cuestionamientos de la oposición.

A su turno, el autor del proyecto, el senador Antonio Rodas, explicó por qué solicitó homenajear a Esteban Bullrich, y en ese sentido describió:

"El tema es así. Hace unos meses atrás, pocos días después de que el senador Bullrich dejó su banca, tomé la decisión de pedirle al gobierno de la provincia de Chaco que justo estaba la inauguración de un jardín de infantes, número 247, para que lleve su nombre. Eso fue aceptado por el ministro y por el gobernador, que sacó un decreto que ya está identificado el jardín de infantes", dijo el senador chaqueño.

Rodas explicó que lo que pedía era avanzar con el expediente 1669/22, para declarar de interés la designación del jardín con el nombre del ex ministro de Educación.

"Hace aproximadamente 30, 40 días, estamos tratando de que esta declaración de homenaje termine siendo el último paso para poder dárselo a su familia. Simplemente trato yo de que los homenajes se puedan dar en vida", se excusó el legislador.

Sin embargo, la oposición no dio su brazo a torcer y siguió considerando que el pedido fue " desubicado".

"Conociéndolo como todos lo conocemos, no quisiera él como está él, en vida y luchando por su vida, que es un gran luchador por la educación, que un edificio público lleve su nombre porque considera que (la lucha) es su obligación", replicó la senadora Guadalupe Tagliaferri.

Y disparó enojada: " Pido por respeto a su familia, aun celebrando enormemente y entendiendo la enorme vocación y buena voluntad de usted y de todo el bloque del Frente de Todos".

Tras el enojo de la oposición, el senador José Mayans dio por cerrado el tema y dijo: "Mandamos este proyecto a comisión y votamos los otros dos", cerró.