¿Circo por CFK? "No les creo nada" y JXC sin comunicado

“Nunca, en ningún ámbito de JxC, escuché a nadie siquiera sugerir una opción violenta. En cambio desde el oficialismo procuran instalar hace días una situación falsa de persecución y de victimarios inexistentes. Nadie la quiere muerta, la queremos presa por los crímenes cometidos.

Pensar que por no creer en la honestidad de quienes nos han mentido una y otra vez alguien podría acompañar alguna solución violenta a las diferencias políticas que hay es de estúpido. Y justamente ese es el objetivo: sembrar odio para cerrar filas. Sin odio no hay kirchnerismo”, siguió.

image.png

Anoche (1/09), el diputado nacional radical, Martín Tetaz, también salió al cruce del oficialismo por intentar instalar que Juntos por el Cambio busca un muerto y se vivió una situación muy tensa con las periodistas Luciana Geuna y María Eugenia Duffard en TN:

"Yo no veo un clima político tan caliente. Hasta ahora lo que había visto del lado de la oposición, o entre comillas de la oposición, es a una gente que se acercó al domicilio para insultar a la Vicepresidenta sin mayor éxito y un Rappi hoy a las 18:00 pasó por la zona, que fue trending topic, que pasó en bicicleta e insultó", lanzó el economista.

Ante esto, María Eugenia Maru Duffard, contestó: "Perdón, Martín, pero al mismo tiempo que vos estás diciendo esto estamos viendo las imágenes. Una persona que le apunta a la cabeza a la Vicepresidenta de la Nación. Más allá de las diferencias políticas que uno pueda tener con Cristina Fernández de Kirchner esto es grave institucionalmente. Hay una persona con un arma apuntándole en la cabeza a la Vicepresidenta de la Nación".

image.png

"Yo veo quinientas personas en la casa de CFK tratando de tapar el ajuste que está haciendo este Gobierno", insistió Tetaz. Esta frase incomodó visiblemente al panel del programa, aunque fue nuevamente Duffard quien logró hacerse escuchar."Está bien, Martín, pero vincular este hecho con una situación de querer tapar la situación económica, me parece que no", exclamó la conductora, pero el diputado insistió:

Ustedes están relacionando la violencia política en la Argentina, que no existe porque no hay violencia política en la Argentina, con una situación de un tipo que hasta ahora no hay ninguna evidencia que no sea un descerebrado que apareció de la nada Ustedes están relacionando la violencia política en la Argentina, que no existe porque no hay violencia política en la Argentina, con una situación de un tipo que hasta ahora no hay ninguna evidencia que no sea un descerebrado que apareció de la nada

"Y tampoco lo contrario", intervino Luciana Geuna visiblemente molesta con la postura de Martín Tetaz, "ahora la información es que hay un hecho gravísimo en la historia de nuestro país que tiene que ser perfectamente esclarecido".

"Gravísimo, pero no hay una violencia política escalada. Cuando a Bolsonaro le clavaron un cuchillo en medio de una manifestación, ¿fue gravísimo o no? Gravísimo. ¿Había violencia política en Brasil en escalada y la democracia peligraba?", le retrucó el economista radical. Con sequedad, Geuna espetó: "Ahora no estamos hablando de eso".

"¡Pero sí, chicas! Están tratando de crear una situación de violencia política que escala hasta una situación de atentado contra una vicepresidenta", dijo Tetaz, alzando la voz.

Sin intenciones de disimular su disgusto, Geuna frenó en seco al diputado. "Martín, por Dios, ya está. Estamos hablando de un momento de la Argentina donde acaban de poner un arma en la cabeza de la Vicepresidenta de la Nación. Punto", sentenció.

Juntos por el Cambio, sin comunicado

Así las cosas, la coalición opositora no logró un comunicado en conjunto mientras el Frente de Todos busca usar el intento de magnicidio para una refundación del espacio con un feriado nacional y movilización a Plaza de Mayo a partir de las 11 de este viernes 2 de septiembre.

Tampoco hubo una foto de los diputados y senadores de opositores unidos contra el ataque y solo se sumaron algunos a una foto y declaraciones del Frente de Todos durante la noche.

