Brendan Fraser: Abuso sexual, depresión y drástico cambio

Pero eso no fue lo único. Fraser también padeció una fuerte depresión. Hace no más de cuatro años, el actor contó que sufrió un abuso sexual por parte del periodista Philip Berk en 2003.

image.png Brendan Fraser y su cambio irreconocible para su nueva película.

Según detalló Fraser, estaban en un almuerzo organizado por la prensa de Hollywood cuando Berk "le pellizcó una nalga y le tocó la zona entre los testículos y el ano". Una situación que fue totalmente traumática para él, según relató.

"Me hizo sentirme enfermo. Me sentí como un niño con un nudo en la garganta. Creía que me iba a poner a llorar”, expresó el actor. Por su parte, el periodista se limitó a decir que Fraser había inventado la historia.

La muerte de su madre y el divorcio que terminó en manos de la Justicia con exigencias económicas por parte de su ex esposa, con quien tuvo tres hijos, también lo sumieron en la depresión. Desde entonces, se alejó de la industria cinematográfica.

Un nuevo desafío, que podría ser el último para Brendan Fraser

Actualmente, el actor se prepara para una nueva película: ´The Wale´ (´La Ballena´). En ella interpretará a Charlie, un hombre que sufre obesidad mórbida, que busca recomponer la relación con su hija.

Para este personaje tuvo que lograr un drástico cambio físico. En una entrevista con Variety, el actor contó las exigencias que tuvo para poder lograr dicho papel.

"Si no hay riesgo, ¿por qué molestarse?", expresó. Claro está que es un actor al que le apasiona dejarlo todo en los films que participa.

Fraser contó que se asoció a la Coalición de Acción contra la Obesidad para poder comprender y representar mejor el personaje. "Esta puede ser la primera y la última vez que vuelvo a hacer esto, así que le di todo lo que tengo", aseguró.

Más contenido en Urgente24:

Netflix: Nuevas películas y series llegan en septiembre 2022

JetSmart: Pasajes a Brasil a mitad de precio para el verano

Previaje 3: Se filtró el listado de precios de los hoteles

6 rooftops para comer en Buenos Aires con vistas imperdibles

Cae Netflix y resurgen Cuevana 3 y páginas gratuitas