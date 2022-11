Javier Milei lidera en provincias pero necesita fiscales

De esta forma lo apuntado por Zubán Córdoba pareciera ser válido y reafirma el ascenso del líder de La Libertad Avanza (LLA) del último tiempo, tras sufrir una caída por más de tres meses en la primera mitad del año.

A pesar de que Javier Milei ha conseguido apoyo de ciertos referentes en algunos distritos ( como la alianza a nivel local con Ricardo Bussi, líder de Fuerza Republicana en Tucumán o el caso del periodista Carlos Eguía, de la Provincia de Neuquén que se marchó de JxC para sumarse a La Libertad Avanza), la realidad es que, al ser un partido relativamente nuevo, la falta de armado y estructura política de Milei en el interior es la gran limitante de su posible éxito, sumado a la presión desde JxC y FdT de continuar profundizando la grieta. El desafió de Milei es ahora como mantener la imagen ascendente.

Desde Zubán Córdoba explicaron: “No es fácil mantener una buena intención de voto en muchas provincias si no se cuenta con dirigentes y militantes que promocionen y, sobre todo, cuiden sus votos. Es en este tipo de cuestiones donde se ven los verdaderos límites de este nuevo liberalismo"

FdT y JxC

Respecto a la coalición oficialista, la imagen de la gestión nacional continúa ligada ineludiblemente al funcionamiento de la economía, a cargo del ministro Sergio Massa. Tiene sentido si se cruza con un estudio reciente estudio de Opinaia que detalló que la inflación sigue siendo el principal problema de los argentinos. Si bien, desde Zuban Córdoba reconocen cierto signos de “pequeña mejoría” en las imágenes de los referentes del FdT, advierten que puede ser solo de un “veranito”. CFK lidera entre los suyos con 35,5%; su marioneta Alberto Fernández la sigue con 34,1% y el referente del FdT con 33,3 %.

Informe Noviembre 2022 ZC.pdf - Google Chrome 27_11_2022 18_58_38.png CFK mantiene todavía el más alto porcentaje de voto piso.

Otro dato no menor es que CFK mantiene todavía el más alto porcentaje de voto piso. “La vicepresidenta sigue siendo la figura con el voto duro más fidelizado. Un 29% la votaría seguro en prácticamente cualquier escenario. Ese piso sigue siendo la principal explicación de su centralidad política y es la columna vertebral de todas las posibilidades electorales del Frente de Todos”, argumentaron.

Es que el frustrado atentado contra ella y la teatralización de sus procesos judiciales, magnificaron su figura y su nombre no dejó de resonar en la agenda mediática y política a cada instante.

Del otro lado de la grieta la oposición termina el año con mucha incertidumbre y caos interno. Aunque sus figuras tienen mayor imagen positiva que el oficialismo, la ausencia de liderazgo centralizado, de predisposición, y mecanismos para construirlo fueron captados por la opinión pública. Cada mínima interna del espacio fue caótica y polémica; gestos dichos, chinas revelaron profundas enemistades entre los principales líderes de la coalición opositora, Gerardo Morales vs Mauricio Macri; Larreta vs Bullrich; Elisa Carrió y Macri, etc, etc, etc.

En cuarto lugar a nivel nacional, luego de Milei aparece Gerardo Morales con 36, 4% de imagen positiva positiva, incluso por encima de Macri (36,3%) quién continúa descendiendo.

Otro rasgo interesante de la encuesta es el caos en sus estructuras provinciales. En este sentido la oposición tiene conflictos en muchas jurisdicciones en donde no hay PASO.

“ Ponen en riesgo incluso elecciones que podrían reportarle buenas noticias a la oposición. Los tiempos en esos procesos se están acelerando, es posible que durante las próximas semanas empecemos a tener las confirmaciones del adelantamiento electoral en muchos distritos. ¿Logrará la oposición ordenar sus internas provinciales hasta entonces?”, reflexionaron.

