Palácio da Alvorada, 'hecho trizas' por Bolsonaro

Espia o desleixo do casal Bolsonaro.

Sofás e tapetes rasgados,infiltração...



O q é isto,Michelle?!



Bastava acionar a curadoria/equivalente.



Janja vai reabrir o Palácio do Alvorada p/ visitação pública q foi interrompida na gestão JB



Íntegra da visita será mostrada hj no J10 pic.twitter.com/LdajixRweK