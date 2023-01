¿Y CFK? C5N finge demencia y destruyó a Jair Bolsonaro

"Sucede esto, lamentablemente, en Brasil", cerró el conductor de Minuto a minuto. La indignación de ambos periodistas, fingida o no, no pasó desapercibida entre los televidentes, y con justa razón. El jueves 10 de diciembre, la por entonces presidenta saliente, Cristina Kirchner, decidió no participar de la ceremonia en la que Mauricio Macri asumió como nuevo mandatario.