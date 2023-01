Desafío: Subir salarios y bajar inflación, pero USA advierte

Mario Blejer, expresidente del BCRA, dialogó con Clarín y analizó un dato clave que no aparece en los gráficos del INDEC:

Hay problema en la estructura de precios y salarios, una inflexibilidad tremenda, demasiado poder sindical. Los salarios no toman en cuenta que hay mucha gente desempleada Hay problema en la estructura de precios y salarios, una inflexibilidad tremenda, demasiado poder sindical. Los salarios no toman en cuenta que hay mucha gente desempleada

Analizando la caída del salario real de los últimos años, dio vuelta la ecuación:

Es porque la inflación es muy alta, no porque los salarios no suban. La estructura sindical tiene que ser más ordenada. Aerolíneas Argentinas tiene 17 gremios, hay competencia sindical para fijar salarios. El salario real tiene que subir pero por ganancias de productividad Es porque la inflación es muy alta, no porque los salarios no suban. La estructura sindical tiene que ser más ordenada. Aerolíneas Argentinas tiene 17 gremios, hay competencia sindical para fijar salarios. El salario real tiene que subir pero por ganancias de productividad

"Si se hacen cosas drásticas o la oposición se pone peor, puede haber inestabilidad porque está todo pegado con alfileres. Si empiezan a tirar plata con helicóptero, la gente lo va a ver peor. En este escenario, (se puede bajar la inflación) solo si se reduce la necesidad de emitir pesos. Es el problema de fijación de precios y salarios, la competitividad, y poder ahorrar con un gasto público muy desordenado. No es solo los planes sociales, sino simplificar costos de la burocracia en el sector público y bastante en el privado. El otro punto es que hay talento para ser productivos, pero faltan incentivos", insistió.

Precios y Salarios: Estados Unidos advierte

La situación es similar en todo el mundo. España, por caso, reportó exactamente lo mismo: "La variación salarial recogida en convenios se limita al 2,69%, frente al 8,4% del IPC promedio en 2022", graficó El País, de Madrid.

Según el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, los salarios de todos los trabajadores del sector privado disminuyeron un 1,9% durante los 12 meses que terminaron en noviembre, luego de representar una inflación anual del 7,1%.

Ahora bien, The Wall Street Journal accedió a un informe del Banco de la Reserva Federal de Atlanta en el que advierte:

El crecimiento salarial más rápido está contribuyendo a una inflación históricamente alta, ya que algunas empresas trasladan los aumentos de precios para compensar sus mayores costos laborales. Los precios aumentaron a su ritmo más rápido en 40 años a principios de 2022. La inflación se ha enfriado en los últimos meses, pero sigue siendo alta. Los funcionarios de la Reserva Federal están monitoreando de cerca las ganancias salariales mientras consideran que los futuros aumentos de las tasas de interés ralentizarán la economía y reducirán la inflación.

Los salarios de los trabajadores que permanecieron en sus trabajos aumentaron un 5,5 % en noviembre con respecto al año anterior, en promedio durante 12 meses. Eso superó el crecimiento anual del 3,7% en enero de 2022 y el aumento más alto en 25 años de mantenimiento de registros.

Y lo que viene no es bueno para los trabajadores, según los periodista Gabriel Rubín y Sarah Chaney Cambon:

"Hay señales de que los aumentos salariales están comenzando a disminuir a medida que el ajustado mercado laboral se relaja un poco. Los ingresos medios por hora aumentaron un 5,1% en noviembre respecto al año anterior, desacelerándose desde un máximo reciente del 5,6% en marzo. Muchos analistas esperan que el crecimiento de los salarios se enfríe aún más en los próximos meses".

Todo bien con el relato de que los salarios no son un costo y no generan inflación, pero ¿alguien en el FDT puede creer que, en un mundo globalizado, la Argentina está exenta de este tipo de cachetazos? El mayor temor por estas semanas entre analistas es que el oficialismo no sostenga su política fiscal y monetaria para dar luegar al famoso Plan Platita y allí todo comience nuevamente a complicarse.

"Estados Unidos está en recesión"

El fundador de Scion Asset Management, Michael Burry, dijo que si bien la inflación ha alcanzado su punto máximo, es probable que vuelva a subir en respuesta al estímulo del gobierno.

“Estados Unidos en recesión según cualquier definición”, dijo Burry en Twitter el domingo por la noche. “La Fed recortará y el gobierno estimulará. Y tendremos otro pico de inflación”.

