Espionaje K: Alberto desilusionó al psicólogo (Tenembaum se baja) y Santoro denuncia

A estas alturas, ese mecanismo solo puede producir cierta hilaridad porque no funciona. No sirvió para mantener unido nada, porque a los seguidores de la vicepresidenta, entre los que se cuenta Grabois, no les resulta suficiente ninguno de los gestos de Fernández: sienten que no es de ellos, que no piensa como ellos, que –en el fondo— les miente, es un simulador. No importa lo que haga, Fernández será siempre un pánfilo, un enemigo, un ser despreciable.