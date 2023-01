Nuevo récord: Avatar 2 superó a Jurassic World en taquilla

Incluso "Spider-Man: No Way Home", una sensación de taquilla desbocada, cayó por debajo de ese hito en particular. La secuela de superhéroes no se proyectó en China, que es un mercado importante para las películas de Marvel.

La largamente postergada secuela de “Avatar” de 2009 ha seguido siendo un gran atractivo teatral desde su estreno a mediados de diciembre con 134 millones de dólares en América del Norte y 435 millones de dólares a nivel mundial.

Esas son buenas noticias para Disney que posee los derechos de "Avatar" después de adquirir 20th Century Fox en 2019. Además, la productora gastó al menos 350 millones de dólares para hacer "The Way of Water" y más de 100 millones de dólares más para comercializar el gran regreso a Pandora.

Con esas cifras estratosféricas, "The Way of Water" requiere mucho más que la tienda de campaña promedio para alcanzar el punto de equilibrio. Además, Cameron ya está planeando hacer 3 secuelas más, así que con este gran éxitos se espera lo mismo para las futuras películas de la trama.

