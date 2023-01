El Rock and Roll de luto: Murió Jeff Beck, guitarrista único

Paul Stanley, el líder de Kiss, también llamó a Beck "uno de los maestros de la guitarra de todos los tiempos", y agregó: "Desde The Yardbirds y The Jeff Beck Group en adelante, abrió un camino imposible de seguir. Toca ahora y para siempre".

Por su parte el cantante Paul Young posteó en Twitter que "Todos los que sabían lo amaban" y lo calificó de "¡el guitarrista de los guitarristas!".

Música y vida juntos siempre

Nacido como Geoffrey Arnold Beck en Wallington, Surrey, el músico se enamoró del Rock and Roll cuando era niño y construyó su primera guitarra cuando era adolescente.

Después de un breve período en Wimbledon Art College, se fue a tocar con el rockero Screaming Lord Sutch and the Tridents.

Cuando Eric Clapton dejó los Yardbirds en 1965, Jimmy Page sugirió contratar a Beck, y pasó a tocar en éxitos como I'm A Man y Shapes Of Things, donde su uso pionero de la retroalimentación influyó en músicos como Paul McCartney y Jimi Hendrix.

El guitarrista se quedó con los Yardbirds durante casi dos años, antes de declarar que dejaría la música por completo y lanzaría su primer sencillo en solitario, Hi Ho Silver Lining.

Sin embargo, regresó rápidamente con Jeff Beck Band, cuyos primeros dos álbumes Truth (1968) y Beck-Ola (1969), adoptaron un enfoque feroz del blues que sentó las bases para el heavy metal.

Pero la banda no estaba contenta, con una gira por Estados Unidos que regularmente se convertía en discusiones y peleas físicas.

El cantante Rod Stewart y el bajista Ronnie Wood renunciaron en 1970 para unirse a Small Faces (más tarde The Faces), y cuando Beck resultó herido en un accidente automovilístico, tuvo que suspender su carrera.

Ya recuperado, Beck reunió una segunda formación de su banda, pero sus álbumes no tuvieron éxito comercial y Beck se lanzó como solista en 1975.

Ese año, grabó un álbum, Blow By Blow, con el productor de los Beatles, George Martin. Completamente instrumental, la guitarra lírica y meliflua de Beck reemplazó esencialmente las partes de un vocalista principal, un enfoque que adoptaría durante la mayor parte del resto de su carrera.

Blow By Blow llegó al top 10 de EE. UU. y recibió un disco de platino, y Beck rápidamente lo siguió con Wired de 1976 (también producido por George Martin) y el álbum de conciertos de 1997 Jeff Beck With The Jan Hammer Group Live.

Después de la gira documentada en el álbum, el músico se retiró a su finca en las afueras de Londres y permaneció en silencio durante tres años.

jeff-beck.jpg Jeff Beck partió para siempre pero dejó una huella en el rock que muchos seguirán

En los 80

La década de 1980 lo vio colaborar con Nile Rodgers en un álbum llamado Flash, que contenía su primer sencillo exitoso, una versión de People Get Ready de Curtis Mayfield con Rod Stewart en la voz principal, y le valió un premio Grammy.

En 1987, tocó en el álbum en solitario de Mick Jagger, Primitive Cool, y continuó trabajando con artistas como Roger Waters y Jon Bon Jovi en la década de 1990, además de contribuir a la partitura de Hans Zimmer para la película de Tom Cruise, Days Of Thunder.

Pero su producción como solista se desaceleró, en el lanzamiento de You Had It Coming de 1999, con Imogen Heap en la voz, seguido en 2003 por un álbum que simplemente llamó Jeff.

Por esta época, comenzó a incorporar más elementos electrónicos y de hip-hop a su música; culminando con su cuarta victoria en los Grammy por el tempestuoso y cambiante Plan B instrumental.

Realizó numerosas giras en la década de 2010, incluida una empresa conjunta como titular con Beach Boy Brian Wilson.

El dúo esperaba grabar juntos, pero esos planes se desmoronaron. En cambio, Beck terminó haciéndose amigo del actor Johnny Depp, con quien lanzó un álbum de larga duración, 18, en 2022.

Pero el legado del músico radica en el equilibrio entre la fluidez y la agresividad de su forma de tocar, su brillantez técnica solo es igualada por su amor por la disonancia que hace crujir los oídos.

"Es como si estuviera diciendo, Soy Jeff Beck. Estoy justo aquí. Y no puedes ignorarme'". escribió Mike Campbell de los Heartbreakers en un ensayo para los mejores guitarristas de todos los tiempos de la revista Rolling Stone, donde Beck ocupó el séptimo lugar.

"Incluso en los Yardbirds, tenía un tono que era melódico pero directo: brillante, urgente y vanguardista, pero dulce al mismo tiempo. Se notaba que era un músico serio y que iba a por ello. Él no se contuvo"..."Seguía mejorando cada vez más", recordó una vez Jimmy Page de Led Zeppelin. "Y nos deja a nosotros, simples mortales".

