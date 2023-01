Otro caso de violencia juvenil recuerda a Fernando Báez Sosa

El agresor fue identificado como Matías Rodríguez, quien reconoció ser el autor de la agresión diciendo “Me excedí, no le tendría que haber pegado así, no me pude controlar y estoy arrepentido”. Junto a su madre, pidieron disculpas por la reacción del Rodríguez mostrándose arrepentidos acudiendo a la comisaría y por ayuda psicológica. El agresor, a diferencia de los rugbiers agresores de Fernando, permaneció en el lugar hasta que Gonzáles recuperará la conciencia y la policía se hiciera presente en el lugar.

Otro capítulo más de violencia juvenil

La violencia juvenil parece no tomar descanso entre los adolescentes, este martes (10/01) una patota de 10 jóvenes golpeó hasta dejar inconsciente a un muchacho de Virrey del Pino, en Cañuelas, su familia pide que se haga justicia y que los agresores sean identificados.