Fede Bal polémico: Engañó con un lavarropas, explotan memes

Las redes explotaron

En redes vincularon el caso con el de Shakira y Miley Cyrus, porque justamente se repite el mismo Modus Operandi. Se trata de famosos que son infieles con personas del ámbito y ganar relevancia rápido por eso mismo. Debido a este, las redes explotaron con críticas y memes de todo tipo.

image.png

Fede Bal se avivó de lavar las sábanas después de cojer con otra PERO no se avivó de que la jermu tenía la app del lavarropas en el celular Fede Bal se avivó de lavar las sábanas después de cojer con otra PERO no se avivó de que la jermu tenía la app del lavarropas en el celular

image.png

La novia de fede bal se dio cuenta q la cagaba porque ella tenia conectado su celular al lavarropas y vio que el lavaba las sabanas A LA MADRUGADA NO LOS HUMILLAMOS MAS A LOS HOMBRES PORQUE NOS DA VERGUENZA AJENA La novia de fede bal se dio cuenta q la cagaba porque ella tenia conectado su celular al lavarropas y vio que el lavaba las sabanas A LA MADRUGADA NO LOS HUMILLAMOS MAS A LOS HOMBRES PORQUE NOS DA VERGUENZA AJENA

image.png

no me puede dar tanta gracia imaginarme a la novia de fede bal encarandolo con la notificación del lavarropas asi no me puede dar tanta gracia imaginarme a la novia de fede bal encarandolo con la notificación del lavarropas asi

image.png

Shakira se enteró q la cagaban por un frasco de mermelada y ahora la novia de Fede Bal por un LAVARROPAS Ustedes alguna vez se enteraron que los gorreaban así de alguna forma falopa?? Cuenten Shakira se enteró q la cagaban por un frasco de mermelada y ahora la novia de Fede Bal por un LAVARROPAS Ustedes alguna vez se enteraron que los gorreaban así de alguna forma falopa?? Cuenten

image.png

image.png

image.png

image.png

----------------------------------------------

Más contenido en Urgente 24

Francia paró ante la reforma jubilatoria de Macron

Encuesta: 4 escenarios cambiantes, pero se perfilan tercios

Entró en crisis la "proscripción" de Cristina Kirchner

Victoria Tolosa Paz apuntó contra funcionario cercano a CFK