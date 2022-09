Qué le pasó a Yanina Latorre (y una picante confesión)

Hoy (por domingo 18/9) le voy a poner onda a la vida. Ayer (por sábado 17/9) no pase un buen día. No es sencillo, pero me tengo que operar. Tengo un colesteatoma en el oído medio. La sordera y el zumbido que tengo no se me va a ir hasta que me opere. Me tengo que acostumbrar a convivir, cosa que no es fácil. Gracias a una gripe anterior, se destapó este cuadro porque ya lo tenía de antes Hoy (por domingo 18/9) le voy a poner onda a la vida. Ayer (por sábado 17/9) no pase un buen día. No es sencillo, pero me tengo que operar. Tengo un colesteatoma en el oído medio. La sordera y el zumbido que tengo no se me va a ir hasta que me opere. Me tengo que acostumbrar a convivir, cosa que no es fácil. Gracias a una gripe anterior, se destapó este cuadro porque ya lo tenía de antes

Latorre le agradeció a sus seguidores por las constantes muestras de afecto y trato de mostrarse positiva de cara al futuro: "Ayer me estrese, me puse nerviosa y me angustié. Me deprimí, vi todo negro, pero hoy me levanté muy temprano e hice de todo. Me dijeron que trate de hacer la vida más normal que pueda. Voy a estar bien. Es una operación de mediana complejidad".

Chicos, va a salir todo bien. Yo voy a estar bien. Mi única duda es si la sordera se irá después de la operación. No sé si podré vivir así. A partir de ahora, me tomaré la vida de otra manera. Voy a disfrutar estar más con mi familia y con mis amigos. Por algo me están pasando estás cosas, mi cuerpo me está avisando

La panelista de 53 años se mostró apurada por concluir la cirugía para evitar estirar este cuadro médico, aunque aún no hay fecha de su paso por el quirófano. En este sentido, puntualizó los pasos a seguir: "Me harán una resonancia magnética en la cabeza para ver bien la imagen porque esto puede ser congénito o una otitis mal curada".

Yanina Latorre y Ángel de Brito Yanina Latorre es panelista de LAM, ciclo conducido por Ángel De Brito en América TV.

Qué es el colesteatoma, la enfermedad que sufre Yanina Latorre

Yanina Latorre fue diagnosticada con un colesteatoma en el oído izquierdo. Esta enfermedad se traduce en un crecimiento anormal de piel en el oído medio por detrás de la membrana del tímpano que se desarrolla en forma de quistes o bolsas que descaman capas de piel vieja que pueden llegar a crecer hasta destruir huesos en el oído.

Este cuadro médico genera células epiteliales muertas que pueden infectarse fácilmente cuando entran en contacto con la mucosa. La cirugía no impide que reaparezca el problema tiempo después por eso son fundamentales los controles periódicos.

La picante confesión de Yanina Latorre

La enfermedad diagnosticada en Yanina Latorre no le impidió volver al piso de LAM y sorprendió con una picante confesión en su regreso al estudio del programa que es emitido por América TV.

La charla que inicio el conductor Ángel de Brito derivó en los novios que había tenido Latorre antes de su relación con el exjugador y comentarista de fútbol en ESPN, Diego Latorre: "Antes de Diego tuve otros novios, pero fui noviera larga. Me casé joven".

En ese sentido, reveló que uno de ellos fue el exrugbier Marcelo Toscano, pero la confesión más llamativa llegó instantes después cuando confesó cómo ocurrió su primera vez sexual: "Mi debut fue con una mujer. Me encantan las minas. Fue a los 16 años, cuando iba al colegio".

Era la única manera que teníamos de entretenernos porque íbamos a colegio de monjas

