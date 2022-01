Federico Bal con covid: ¿Quién reemplaza a Darío Barassi?

Yo me cuidé en la medida que pude. Vine de Mar del Plata, tuve eventos y actividades que tenía que hacer, así que seguramente me lo contagié por ahí Yo me cuidé en la medida que pude. Vine de Mar del Plata, tuve eventos y actividades que tenía que hacer, así que seguramente me lo contagié por ahí

Así es como desesperó El Trece, que buscó un reemplazo para Fede Bal. Según trascendió en las últimas horas, la semana en la cual iba a grabar Bal, ya tendría un nuevo protagonista: Nazarena Di Serio.

image.png Nazarena Di Serio, nueva reemplazante de Darío Barassi en El Trece.

La actriz, compartió en su Twitter la noticia:

Si si si, debuto en conducción cuidándole la casa al gran @dariobarassi ¡Yo también quiero que vuelva así que vamos a meterle con todo! Gracias a todos los que siempre están bancando y apoyándome en todo Si si si, debuto en conducción cuidándole la casa al gran @dariobarassi ¡Yo también quiero que vuelva así que vamos a meterle con todo! Gracias a todos los que siempre están bancando y apoyándome en todo

Cabe recordar que, el conductor se tomó vacaciones y comenzó a grabar con Star+, es por eso que se ausentará casi dos meses. De aquí salen los distintos reemplazantes, que ocuparan el largo periodo en donde queda el agujero en 100 Argentinos Dicen: Dani La Chepi (que ya tomó el piso), Nazarena Di Serio, Flor Jazmín Peña y Federico Bal.

En el comienzo del 2022, los distintos canales sufren el contexto complicado de covid que tiene el país. Tanto El Trece, como Telefe, buscan reemplazantes por doquier para tapar los respectivos lugares. Seguramente se darán a conocer más casos en los siguientes días.