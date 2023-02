Muy polémico: LN+ instala caos y alerta por plazos fijos

PLAZOS FIJOS LN+.jpg

Alfredo Romano también opina que si ocupara el lugar de Sergio Massa como ministro de economía de Argentina, él cree fehacientemente en la dolarización como solución a los problemas económicos de Argentina.

Información que previene una crisis colectiva ¿Qué son las LELIQ?

Estas letras se ofrecen diariamente a 7 días de plazo. Son instrumentos con cupón cero, es decir que se emiten sin reconocer intereses explícitamente. Por ello, al momento de suscribirse los tomadores descuentan una tasa en concepto de interés. Las tenencias de LELIQ están restringidas a los bancos y compañías financieras para su cartera propia. Dichas especies pueden negociarse antes de su vencimiento en el mercado secundario.

A diferencia de las LEBAC, las LELIQ son de más corto plazo, y su tenencia está limitada a bancos y compañías financieras, mientras que las LEBAC no están restringidas en cuanto a su tenedor. Respecto de los pases, la principal diferencia radica en que las LELIQ tienen mercado secundario, lo que las hace más líquidas, brindándole una mayor flexibilidad al BCRA, y al sistema financiero en general, para el manejo cotidiano de su liquidez.

La contraparte de la deuda del BCRA (Leliqs) son los depósitos de la gente en los bancos (plazos fijos)

Desde que este nuevo instrumento entró en vigencia y hasta el 23 de enero, el BCRA colocó $142.600 millones a una tasa de interés de 27,25%, y el saldo en circulación ascendió a $103.996 millones. El BCRA tuvo como contraparte a 24 entidades financieras, aunque el 90% del monto emitido lo concentraron 7 bancos.

Por otro lado ¿Existe la posibilidad de un corralito con los plazos fijos?

Se cumplen 22 años del corralito y casualmente, hace unos días se viralizó el rumor de un nuevo corralito.

La respuesta corta es que técnicamente no. Hay ciertas similitudes con el 2001 ya que en ese momento estábamos atravesando una crisis y había serias dudas sobre la capacidad de pago de la deuda que el país había contraído.

Principalmente, se limitó la capacidad de los bancos a realizar préstamos en dólares, sólo le pueden prestar a quienes tengan ingresos en dólares que les permitan devolverlos, principalmente exportadores, empresarios o personas de clase alta que no hayan accedido a subsidios, cuenten con un sueldo estable y alto, etc, etc.

Por lo tanto, la liquidez del sistema bancario en dólares está en niveles altísimos y por ende es sólido. En otras palabras, si vamos a buscar los dólares, están. Entonces, técnicamente no hay riesgo de un nuevo corralito. Sería una decisión política de apropiarse de lo que no les pertenece, con el costo que esto implicaría, y eso ya es harina de otro costal.

Así y todo la desconfianza sigue. Los argentinos siguen sin apostar a los pesos, aunque eso no implique volver a tener un corralito.

