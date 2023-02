AFIP: ¿Qué pasa si pongo 1 millón de pesos en plazo fijo?

El problema se da cuando no hay forma inmediata de chequear de dónde viene esa plata que tenés de repente y/o si cobrás algún subsidio del Gobierno. Ahí vas a tener que presentar documentación que respalde el origen de los fondos. Podría ser la venta de un inmueble, el pago de una deuda, etc. En cuanto haya un respaldo, no hay conflicto.