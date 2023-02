Pesca ilegal: Sindicatos piden atender a la "armada" china

barco.jpg Muchas flotas ilegales extranjeras usan para la pesca del calamar potentes reflectores que atraen a los moluscos.

Y remarcan

Excusándose en argumentos falaces como la competencia desleal y la entrega de la soberanía, utilizando medios pagos para confundir a la opinión pública, nos ponen trabas para que podamos desarrollar un proyecto viable y a largo plazo con ingreso de divisas, empleo y promoción de riqueza en los puertos del Golfo San Jorge Excusándose en argumentos falaces como la competencia desleal y la entrega de la soberanía, utilizando medios pagos para confundir a la opinión pública, nos ponen trabas para que podamos desarrollar un proyecto viable y a largo plazo con ingreso de divisas, empleo y promoción de riqueza en los puertos del Golfo San Jorge

Piden de acuerdos con los "saqueadores"

Las organizaciones sindicales demandan que el Gobierno cierre "acuerdos bilaterales" con los países que ejecutan la pesca en esa área (China, España, Taiwán, Corea y Portugal, entre otros) "a fin de establecer un corredor de servicios entre la Zona adyacente a la Zona Económica Exclusiva Argentina en aguas internacionales (milla 201) y los puertos del Golfo San Jorge".

La oposición

En la vereda de enfrente, la Cámara Argentina de Armadores Poteros (CAPA), que agrupa a empresas que intervienen en la pesca del calamar, y organismos del Gobierno como la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación, se oponen.

"He oído planteos que pretenden dar condiciones de mayor elasticidad reglamentaria a buques de flotas extranjeras competidoras del sector pesquero argentino que no tienen que cumplir la gran cantidad de normas estrictas que cumplimos nosotros, así que no entiendo cuál es la forma en que se pretende reconocer a los trabajadores argentinos", declaró Carlos Liberman, al frente de esa dependencia.

La presión cada vez mayor que vienen ejerciendo los sindicatos y gremios de esa zona de la Patagonia dejan entrever que la discusión en torno a la posibilidad de generar negocios con la flota depredadora china sumará nuevos episodios en el corto plazo.

Lo que los buques pesqueros descartan. /Foto:TimingPolitico.com.ar La pesca intensiva del calamar es un negocio de depredación que mueve al menos 700 millones de dólares cada año. /Foto:TimingPolitico.com.ar

Cabe recordar que son al menos 400 los buques que, con apoyo económico del régimen que lidera Xi Jinping, pescan en aguas distantes de China, a gran escala en áreas específicas por períodos que pueden superar el año, realizan movimientos a escondidas de los satélites, y violan las restricciones para operar en aguas territoriales.

Eso, más allá de las deplorables prácticas laborales: salvo el capitán y sus oficiales, todos chinos, el grueso de los tripulantes de estas embarcaciones son ciudadanos de Indonesia, Filipinas o África sometidos a los tratos inhumanos.

Si bien legalmente pueden posicionarse en la milla posterior al límite de la zona exclusiva, las denuncias hacen referencia a que la flota china se interna una y otra vez en aguas nacionales.

Más noticias de Urgente24

Educación: Eliminan la repitencia para que no abandonen el secundario

Melconián aconseja que JxC olvide la bomba y acuerde un plan

Se dispara el dólar y en redes apuntan contra JXC por "rociar al FDT con un bidón de nafta"

Hora de definiciones: Alberto Fernández y las PASO