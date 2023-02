Melconián aconseja que JxC olvide la bomba y acuerde un plan

El acuerdo es para beneficiar a ambos lados de la grieta: al Gobierno nacional para que pueda terminar su mandato lo mejor posible y a JxC para llegar a la Casa Rosada –si es que eso ocurre- con algún freno a la inercia inflacionaria.

image.png El comunicado de Juntos por el Cambio sobre la "bomba".

“La verdad es que la coyuntura está dominada por un problema cambiario de recetas, fiscal inflacionario y de deudas. Hay que tener un programa antiinflacionario, sino hasta el presidente de turno va a tener un problema. Eso va a requerir una transición, que es alinear los precios relativos”, aconsejó el economista.

Y sobre el dólar, indicó: “Todo el mundo le tiene miedo al dólar oficial, todo el mundo sabe que el déficit fiscal se financia con emisión, mientras haya emisión, y el déficit fiscal no sea cero, la deuda va a ser una bomba que está ahí. Si eso se sabe y vos querés el compromiso que va a venir, se tienen que juntar, tienen que tener una actitud por la patria ”.

Escenario poselectoral

Sobre el país que quedará en materia económica después de las elecciones presidenciales de octubre, Melconián estimó: “Lo relevante es que esta cuestión de macroeconomía frágil y política incierta no es nueva, ocurre en las transiciones y si no se toman los recaudos va a volver a ocurrir. Esta coyuntura no va a ser una excepción, la historia argentina muestra en los años electorales que la macro frágil y la política incierta termina mal ”.

En declaraciones a Todo Noticias, el economista insistió en la necesidad de un acuerdo político-económico: “Por lo que hay que seguir bregando una actitud patriótica pro sistema, se tienen que juntar. No pueden por twitter. El renunciamiento patriótico requiere que los que pueden ser presidentes o quieren ser candidatos se junten ”.

Y concluyó con una frase optimista: “Si se hacen las cosas todo se puede. Pensá que hay países en el mundo que tienen salarios por arriba de la productividad porque no tienen mano de obra, pero no porque tienen subsidio estatal, porque siguen bien. El presidente no puede pasar más papelones haciendo esos videos que hace, tienen que ir los economista a decirle esto”.

Otras lecturas de Urgente24:

Se dispara el dólar y en redes apuntan contra JXC por "rociar al FDT con un bidón de nafta"

Hora de definiciones: Alberto Fernández y las PASO

Omar Perotti sin rumbo: Ahora Brilloni a Narcoseguridad

Catástrofe: El PSG con Messi y sin Mbappé quedó eliminado