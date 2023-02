Educación: Eliminan la repitencia para que no abandonen el secundario

"Acá la escuela no cambia nada, se mantienen los contenidos y se pone solo el foco en la evaluación; no se repite más años, se repiten contenidos pero tampoco queda claro", expresó el ex viceministro de Educación bonaerense durante el gobierno de María Eugenia Vidal al sitio bonaerense 'Infocielo'.

La complejidad de la resolución que el oficialismo busca aprobar es uno de los temas más debatidos, en tanto que será cada escuela secundaria la que terminará por definir los contenidos integradores a evaluarse, según describió Siciliano.

Eliminación de la repitencia

Por su parte, el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, descartó este miércoles que se trate de un proyecto que elimine la repitencia y aseguró que "no es una invitación al facilismo".

"Todo el mundo coincide con que repetir lo que ya tenés aprobado no da ningún resultado académico y no mejora la calidad de la educación", argumentó Alberto Sileoni en declaraciones a 'AM 750'.

Las autoridades bonaerenses indicaron que la iniciativa que impulsa la Dirección General de Cultura y Educación pretende atacar dos problemas del sistema educativo actual: la cantidad de egresos y la continuidad de la asistencia, sobre todo en el nivel secundario superior.

" Intentamos pensar una secundaria distinta a partir de un consenso generalizado de que la secundaria debe cambiar y de que hay que ir abandonado la repitencia en el secundario", detalló Alberto Sileoni.

alberto-sileoni.jpg El director de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, dijo que la secundaria debe cambiar y que "hay que ir abandonando la repitencia en el secundario". Foto: NA.

Los cambios que ya se aplican

La resolución plantea un cambio profundo en el modo en que los estudiantes pasan de año, incluso adeudando más de tres materias, que ahora son denominadas "agrupamientos". Al mismo tiempo, fomenta espacios de refuerzo de aprendizajes para aquellos alumnos que tengan dificultades.

Lo que se mantendrá es uno de los cambios que se introdujo de urgencia durante la pandemia. Se trata del Registro Institucional de Trayectorias Educativas (RITE), que al fin y al cabo es lo que determinará si una materia está "aprobada" o no en cada bimestre, el cual convivirá con el sistema de calificación numérica tradicional.

El RITE tiene tres escalas:

- Trayectoria Educativa Avanzada (TEA): son los estudiantes que alcanzaron los aprendizajes correspondientes en una materia.

- Trayectoria Educativa en Proceso (TEP): son los estudiantes que no alcanzaron los aprendizajes correspondientes, pero que mantienen una buena vinculación pedagógica.

- Trayectoria Educativa Discontinua (TED): son los estudiantes que no alcanzaron los aprendizajes ni estuvieron vinculados a la escuela.

En otras provincias

La medida se encuentra en consonancia con lo que ya se aplica en otras provincias como Santa Fe, que promociona automáticamente a todos los cursos de primer año y subió a seis la cantidad de materias previas para los cursos restantes.

También está en sintonía con la medida de Misiones que amplió al 50% de las materias. Y con Tucumán, donde los alumnos para pasar de año "con autorización de la escuela" pueden tener hasta seis materias previas.

Por su parte, San Juan habilitó de las dos materias tradicionales a cuatro, al igual que Catamarca.

