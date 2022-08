Contra la repitencia: Exfuncionario de Vidal apoyó a Sileoni

alberto-sileoni.jpg Alberto Sileoni puso sobre la mesa la necesidad de repensar el sistema educativo bonaerense y cuestionó la modalidad de repitencia en las escuelas.

Pero, ¿si la repitencia no va más cual sería el plan a seguir con aquellos estudiantes que no alcancen a adquirir los contenidos básicos de las materias? Para el diputado el momento en el que se decide si "el chico o la chica pasan de año es la foto final de lo que viene arrastrándose durante todo el año. Entonces lo que hay que modificar no es solamente la foto final porque resulta insuficiente y termina habiendo casos como en Formosa u otras provincias en donde con 19 materias se pasa".